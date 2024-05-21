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520後兩岸關係難料 藍憂：恐衝擊兩岸唯一官方對話平台

聯合報／ 記者楊正海李承穎／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）去年雙城論壇主動拿出手機，跟上海市長龔正在會場自拍。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安（左）去年雙城論壇主動拿出手機，跟上海市長龔正在會場自拍。圖／台北市政府提供

賴清德總統昨520就職演說最受矚目的莫過於兩岸關係的相關談話，賴清德喊出「互不隸屬」，難以化解兩岸目前兵凶戰危，未來兩岸關係難料，第一個受衝擊的可能就是目前兩岸唯一的官方對話平台「台北、上海雙城論壇」。據藍營人士表示「難免會有影響」，至於影響多大？仍待觀察、評估。

今年雖適逢總統賴清德520上任，上海市台辦近來已提出將派工作團體先來台踩點，因中央新內閣剛成立，北市府預定在520之後，再向陸委會報請核准，基於尊重新內閣，北市府在520之後再向中央提報，據悉，中央尚未收到申請，北市府表示，仍按期程向中央提出。

知情人士表示，對昨天賴清德兩岸關係的談話影響「感到擔憂」。至於是否影響今年台北、上海雙城論壇如期舉辦，北市府也在評估中，認為有可能會影響到陸方派員來台北的層級，但進一步的影響，目前還無法預知。

台商認為，兩岸交流是台商的期盼，賴清德要推兩岸觀光、陸生來台，看似有善意，但這要建立在92共識基礎下，且兩項都是攸關公權力行使，官方要授權談，但昨天演說顯然更不可能有共識，雙城論壇已成兩岸唯一管道，更不能中斷，但也並非兩岸中央政府對談，台商界仍不看好兩岸解凍。

台北市政府。記者楊正海／攝影
台北市政府。記者楊正海／攝影

兩岸關係 北市 台商 賴清德 520

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