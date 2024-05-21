立院大場面...6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增

立法院朝野黨團上周為國會改革法案上演全武行，今日續審時又再度爆發衝突，TPOC台灣議題研究中心整理網友對議場衝突的態度，有6成5民眾力挺藍白兩黨或國會改革法案，批評藍白陣營或反對國會改革法案的僅2成5，還有1成網友看不慣立法院打打鬧鬧。發動杯葛的民進黨立委好感度甚至被國民黨立委超車，負面聲量暴增到11.2萬則。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫展開數據分析，結果發現，儘管民進黨極力訴求程序不正義，卻未獲得多數選民認同，高達18％網友表示「支持國會改革」，贊同綠營論述批評「法案沒有討論直接審查」佔比僅14％，還有高達13％網友分別表示「下架民進黨」和「為國民黨立委們加油」。

另有12％言論主張「應罷免藍白立委、解散國會」，11％網友批評「在立法院打架才是藐視國會」，10％言論批評在立法院外聲援民進黨的群眾是「職業學生」，甚至酸這是「大型面試現場」，還有9％言論表態力挺議事運作，為立法院長韓國瑜加油。

TPOC指出，總體而言，表達支持國民黨與民眾黨，或力挺國會改革法案、批評民進黨的聲量約佔6成5，反觀表態反對、批評藍白陣營的只有2成5左右，剩下還有1成左右的網友，看不慣立法院打打鬧鬧的亂局。

TPOC進一步分析藍綠白立委的網路正負聲量好感度，儘管三黨立委整體的負面聲量均大於正面聲量，但國民黨立委整體好感度最高，達0.34，反觀發動強力杯葛行動的民進黨立委整體好感度約0.24居於下風，與國民黨立委共同提出再修正動議的民眾黨立委，好感度0.21敬陪末座。

TPOC指出，許多網友認為，藍委終於團結抵抗執政的民進黨，為過去8年在立法院被綠營強勢碾壓「出了口氣」，有不少國民黨支持者透過社群平台批評民進黨立委試圖癱瘓議事的舉措，砲火相當猛烈，導致民進黨負面聲量高達11.2萬則，拖垮好感度。

至於民眾黨部分，由於此次攻防的好感度幾乎被國民黨全部吸納，加上有不少中間選民批評民眾黨團總召黃國昌違背過去主張的委員會中心主義和程序正義，甚至說「黃國昌變了」，招來不少負評。