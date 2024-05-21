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對蔡英文執政8年評價？盧秀燕：沒有功勞、也有苦勞

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今表示，前總統蔡英文8年執政「沒有功勞也有苦勞」。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今表示，前總統蔡英文8年執政「沒有功勞也有苦勞」。記者余采瀅／攝影

台中市長盧秀燕昨日向台中市議會總質詢請假，上午北上參加總統就職典禮，民進黨議員上午連番質詢，對於前總統蔡英文8年執政的評價如何？盧秀燕4度表示，「沒有功勞、也有苦勞。」議員質疑「盧市長認為蔡英文沒有功勞？」盧秀燕表示，「沒有功勞並非沒有功勞，而是指外界評價不同」。

盧秀燕昨向台中市議會請假北上，原本上午有多名民進黨議員輪到總質詢，後來國民黨議員同意交換後，盧才順利成行。

議員江肇國今詢問昨出席的心情如何？盧秀燕說，昨天就職典禮相當順利，她也很高興行程能夠趕回來，因她很擔心時間扣得太緊，但只有4位議員同意她請假，不是全體議員都同意她去，很多議員不同意，下一組質詢的人就未必，萬一她沒有趕上質詢，可能形成另外一個政治風暴。

盧強調，昨被邀請的政治人物有些人遲到，但有些人遲到原因不是他們的錯，因為昨在交通管制上國安非常嚴格，她可趕上質詢很高興，因她是現任市長，備詢是她重要的職務之一。

江肇國追問盧秀燕，「昨有沒有被激起想替國家人民做事的念頭？」盧說，新手上路，應該給予祝福、時間與空間，「相信議員看了後也會有這樣的抱負」。

江肇國問及對於蔡英文總統8年執政的評價，盧秀燕說，「沒有功勞也是苦勞」，與行政院前院長蘇貞昌的說法一樣，每個政治人物都想做好，每個人對於蔡過去8年的評價各有不同，「我認為沒有功勞也是苦勞，所以對於卸任者都予以感謝，這是我的態度」。

江肇國追問，「所以盧市長不認為蔡英文有功勞？只有苦勞？」盧說，每個人評價不同，她不予置評 ，她認為沒有功勞也有苦勞，應給一點感謝，每個人看法是每個人的自由，她不予評論。

江再追問，「盧市長的字面上意思是沒有功勞？」盧重申說，議員這樣設圈套要怎麼答？每個人的中文解釋不同，沒有功勞也有苦勞，意思是指每個人評價不同，但起碼是很辛苦的，應該給予感謝，「沒有功勞並非沒有功勞，而是指評價不同」。

江肇國強調，「字面上意思要講清楚，所以認為蔡總統這8年總有作為？」盧說，「我果然說你不懂我的意思」，沒有功勞也有苦勞，是指外界要怎麼評論這件事情，每個人有自由，但起碼她很辛苦，應該感謝，所以一定是她口齒不清楚，她已經講了三次。

江肇國說，盧市長是主播出身，口齒很清楚，但語意不清，就是不願意給蔡英文總統給予正面肯定。盧秀燕回復說，「果然不懂，我講第4次，有苦勞也是一種肯定，果然我的口齒不清楚」。

江肇國最後問盧市長對於新政府團隊的期待？盧秀燕說，新手上路，還沒辦法表現，現在評論太早，等做了再說，很多東西要看執行狀況，現在的期待就是給他們多點空間與時間，給他們祝福。

盧秀燕 蔡英文 議員

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