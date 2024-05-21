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影／立院續審國會職權相關法案 民團號召群眾包圍立院

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
立法院會今天上午處理藍白共同提案攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文，數十個民間團體在立法院外集結，提出五大訴求，要求法案退回委員回重審。記者胡經周／攝影
立法院會今天上午處理藍白共同提案攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文，數十個民間團體在立法院外集結，提出五大訴求，要求法案退回委員回重審。記者胡經周／攝影

立法院會今天上午處理藍白共同提案攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文，由於立法院長韓國瑜宣告延續上周舉手表決的作法，包括台灣公民陣線、經濟民主聯合等數十個民間團體在立法院外集結，提出五大訴求，要求法案退回委員回重審，並一起拿出「我藐視國會」字牌向藍白兩黨宣戰，民間團體聲稱今天晚間才是重頭戲，號召民眾一同包圍立院。

經濟民主聯合智庫召集人賴中強表示，此次審查國會改革法案有五大不正義，包括在野黨透過技術杯葛將民進黨提案排除在院會二讀之外、國民黨與民眾黨部分修法版本在委員會未經形式審查逕付二讀、在野黨多達14個修法版本未經逐條討論、直接全案保留，且國、眾兩黨再修正動議直到表決前一刻才送到議場內，以及在野黨決議22個修法版本通通不用宣讀條文，違反「立法院職權行使法」規定，希望這些法案都能夠退回委員會重審。

立法院會今天上午處理藍白共同提案攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文，立法院長韓國瑜宣告延續上周舉手表決，引起民進黨團抗議，並將「反擴權、反黑箱」布條掛在立法院議場門口與外牆。記者胡經周／攝影
立法院會今天上午處理藍白共同提案攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文，立法院長韓國瑜宣告延續上周舉手表決，引起民進黨團抗議，並將「反擴權、反黑箱」布條掛在立法院議場門口與外牆。記者胡經周／攝影
立法院會今天上午處理藍白共同提案攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文，數十個民間團體在立法院外集結，提出五大訴求，要求法案退回委員回重審。記者胡經周／攝影
立法院會今天上午處理藍白共同提案攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文，數十個民間團體在立法院外集結，提出五大訴求，要求法案退回委員回重審。記者胡經周／攝影
立法院會今天上午處理藍白共同提案攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文，立法院長韓國瑜宣告延續上周舉手表決。記者胡經周／攝影
立法院會今天上午處理藍白共同提案攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文，立法院長韓國瑜宣告延續上周舉手表決。記者胡經周／攝影
立法院會今天上午處理藍白共同提案攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文，立法院長韓國瑜宣告延續上周舉手表決，引起民進黨團抗議，並將「反擴權、反黑箱」布條掛在立法院議場門口與外牆。記者胡經周／攝影
立法院會今天上午處理藍白共同提案攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文，立法院長韓國瑜宣告延續上周舉手表決，引起民進黨團抗議，並將「反擴權、反黑箱」布條掛在立法院議場門口與外牆。記者胡經周／攝影
立法院會今天上午處理藍白共同提案攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文，立法院長韓國瑜宣告延續上周舉手表決，引起民進黨團抗議。記者胡經周／攝影
立法院會今天上午處理藍白共同提案攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文，立法院長韓國瑜宣告延續上周舉手表決，引起民進黨團抗議。記者胡經周／攝影
立法院會今天上午處理藍白共同提案攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文，數十個民間團體在立法院外集結，提出五大訴求，要求法案退回委員回重審。記者胡經周／攝影
立法院會今天上午處理藍白共同提案攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文，數十個民間團體在立法院外集結，提出五大訴求，要求法案退回委員回重審。記者胡經周／攝影
立法院會今天上午處理藍白共同提案攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文，數十個民間團體在立法院外集結，提出五大訴求，要求法案退回委員回重審。記者胡經周／攝影
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