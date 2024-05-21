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土銀、水利署申請註冊自願減量 環部審查通過

中央社／ 台北21日電

隨排碳有價的時代來臨，企業為達碳中和目標，需取得減量額度（碳權）。環境部說，土地銀行、經濟部水利署已遞送自願減量註冊申請並獲審查通過，也是目前唯2通過的自願減量專案。

環境部去年10月公告發布「溫室氣體自願減量專案管理辦法」。後續並公布143項（國外110項、國內33項）可供企業可直接採用、申請減量額度專案的官方版自願減量方法學；透過自願減量方法所取得的減量額度，也被稱為「碳權」，未來可在碳權交易所交易。

根據環境部資料，目前審查通過的自願減量專案，包含台灣土地銀行提出「土地銀行南港分行高效率冰水主機計畫」註冊申請自願減量專案；另外是經濟部水利署第四河川分署「東埔蚋溪綠美化場地植樹計畫（2022）自願減量專案」註冊申請。

環境部表示，這2案於同一場審議會中確認通過，也是目前唯2申請註冊自願減量的案件。

環境部說明，這143項減量方法列為首批自願減量專案適用的減量方法，使環境部所核發的減量額度能對接國際要求的品質規範，以達到實質減量成效；事業單位應依審定公開的減量方法執行自願減量專案，並經實際監測減量成效後才能申請審核減量額度。

環境部 額度

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