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蓬佩奧：戰略模糊時代完成任務 應認清誰是侵略者

中央社／ 記者吳昇鴻台北21日電
美國前國務卿蓬佩奧。美聯社
美國前國務卿蓬佩奧。美聯社

賴總統指中華民國與中華人民共和國互不隸屬受關注，美國前國務卿蓬佩奧今天表示，不該認為維護和平穩定的一方造成緊張，應認清誰才是侵略者；台灣以獨立於中華人民共和國之外的實體身分進行貿易、民主等活動，戰略模糊的時代已完成階段任務，是時候擁抱清晰。

「福爾摩沙共和會」（福和會）今天在台北舉辦「寸步不讓」、美國前國務卿蓬佩奧（MikePompeo）演講暨新書座談會。蓬佩奧及美國專家學者訪台出席總統賴清德、副總統蕭美琴就職。

媒體詢問，賴總統就職時指出中華民國與中華人民共和國互不隸屬，受到國際媒體報導討論，是否挑起敏感神經。蓬佩奧說，不該認為維護和平穩定的一方是造成緊張態勢的人，這些緊張態勢已經存在，應認清誰才是侵略者，而非怪罪想要保護自己的人。

他表示，在美國國會及政治派系中，台灣都享有兩黨強力支持，這樣的支持超越了政治轉變，根植對民主人權的承諾；美國在太平洋保持顯著的威懾態勢，在日本、南韓、關島部署部隊，以及頻繁的航行自由行動，不僅針對北韓侵略態勢，更對中國在台灣周圍的任何潛在軍事行動有著強烈威懾作用。

蓬佩奧表示，台灣已是主權獨立國家，這不僅是外交上的表態，更是對現實的承認、對正義的堅持，台灣是以一個獨立於中華人民共和國之外的實體身分進行國際貿易、民主自治等活動，儘管美國認知中國聲稱台灣是中國一部分，但這種認知不等於同意，這樣的模糊性雖然曾是一種戰略緩衝，但現在卻助長北京對台灣的侵略態勢、誤導國際社會。

他認為，戰略模糊的時代已完成階段性任務，是時候逐漸擁抱清晰，美國的承認不僅可改正歷史疏忽，也能強化支持民主價值不受威權勢力威脅的立場，將可為台灣抵制任何單方面武力改變其地位的企圖，「承認台灣是一項政策調整，更是一種道德上的必要、戰略上的必須，以及對於一個主權國家民主程序的認可」。

兩岸關係 美中關係 美國 賴清德

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