出席520就職典禮挨批背叛 衝聲量拚彰化縣長？謝衣鳯：外界過度臆測

國民黨彰化立委謝衣鳯昨天是藍營唯一參加賴清德總統就職典禮的藍營立委，引發爭議，同黨立委王鴻薇更說「有被背叛的感覺」，彰化政壇還有人批謝是「為了要參選縣長，才用這種方式衝高聲量」。謝衣鳯今說，「這些都是外界的過度臆測」，她不予回應，謝謝大家關心。

謝衣鳯成為唯一參加賴清德總統就職典禮的國民黨立委，在網路炸鍋，褒貶不一，不少人在她個人臉書留言相挺打氣，有人佩服她「先國家而後政黨，先有是非再論立場」，還有人讚她「理性問政，有格局」；也有人情緒性批「漢奸走狗」，甚至要她退出國民黨。

謝衣鳯目前是國民黨彰化縣黨部主委，被視為國民黨下屆彰化縣長熱門人選，有地方解讀此舉是「政治動作」，用意在拉抬網路聲量，像台中市長盧秀燕率先宣布參加總統就職大典一樣，博得好評，但熟知謝衣鳯風格的地方人士說，謝很單純，應該不會刻意去操作。

也有政壇人士認為，謝衣鳯向來就像是一匹脫繮野馬，難以受控，此次成為國民黨唯一參加總統就職大典，是517立法院藍綠衝突後，國民黨團拒絕參加總統就大典，如今她恣意而行，藍營者支持者很難接受。

雖然參加總統就職大典引發黨內重大爭議，謝衣鳳今天依然出席立法院國會改革法案表決攻防戰，她接受電訪時說，「對於外界的過度臆測」，她不予回應，也謝謝大家關心。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞說，他昨天在總統就職會場看到了謝衣鳯，有點意外、也不意外，因為同時藍營未來角逐大位者包括盧秀燕、台北市長蔣萬安、民眾黨主席柯文哲也都參加就職大典，不能單純以謝衣鳯就是為了縣長選舉來搏聲量看待。