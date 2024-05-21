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民進黨白布條立院抗議 王鴻薇：觸賴清德霉頭
今日立法院會繼續審查國會改革法案，民進黨團甲動，今早持白布條抗議，有布條寫著「民主已死」，17日立法院會發生意外的民進黨立委沈伯洋稱有腦震盪，今早頭上綁著紗布現身。國民黨立委王鴻薇說，彷彿看到輓聯，觸總統賴清德的霉頭，也諷沈伯洋腦震盪卻綁紗布，首次看到。
王鴻薇說，到現在為止，民進黨繼續用冗長的杯葛方式阻止開會，但今早有兩件事情好笑又好氣。
王鴻薇表示，沈伯洋今天到立法院的新造型是頭上綁了紗布，看起來一副傷兵樣。但在昨天總統就職典禮上，也看到沈伯洋，當時頭髮造型的很好且神采奕奕，對照今天，請問今天是不是作秀？且重要的是，請問大家的醫學常識，腦震盪有人在綁紗布嗎？請問黑熊學院，告訴大家、教導大家的傷兵知識，難道是輕微腦震盪要在頭上綁紗布嗎？還真是第一次看到。
王鴻薇指出，今天全體民進黨立委舉行記者會，有很多不同大小的白布條 大的小的，她以為是平常她要去三鞠躬的時候。她也覺得非常奇怪，520是賴清德總統剛就職，這是喜事，為什麼到了今天早上就出現白布條、相似輓聯的畫面？ 這很觸賴清德的霉頭，民進黨不要作秀過頭，昨天520、今天521，還是在我國慶典之內，要搞出這麼多輓聯，說民主已死，觸賴清德霉頭。
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