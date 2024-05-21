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鄭文燦：兩岸只要對等善意 一切好談

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
內定6月份出任海基會董事長的行政院前副院長鄭文燦（中），今天上午應邀出席國策研究院舉辦的「新政府的國安政策：願景與挑戰」座談會，受到與會來賓的祝賀。記者林俊良／攝影
內定6月份出任海基會董事長的行政院前副院長鄭文燦（中），今天上午應邀出席國策研究院舉辦的「新政府的國安政策：願景與挑戰」座談會，受到與會來賓的祝賀。記者林俊良／攝影

即將接任海基會董事長的行政院前副院長鄭文燦今天表示，我方在兩岸關係議題上要站穩立場，並且凸顯善意、追求和平，用各種手段促進交流對話。至於六月是否解禁觀光團赴大陸？他說，大家只要對等善意，一切都好談。

鄭文燦今天以貴賓身分，出席國策研究院文教基金會的「新政府的國安政策：願景與挑戰」座談會。他致詞後被媒體詢問：賴清德總統說希望恢復兩岸觀光，代表釋出善意？鄭文燦說，追求健康有序交流是我方目標。觀光客在2019年中止，疫情結束後去年局部開放，未來希望走向全面開放，不管是航點擴充還是雙方團客互訪，都是正確方向，我方也準備好了。

他也說，保護在台陸生的健康權益是正確方向，目前有2千多位就讀研究所的陸生，今年1月起已納入全民健保。希望擴大到恢復學位生來台，希望中國大陸方面讓此課題早日實現。

媒體提及，相較於八年前蔡英文的就職演說，被國台辦評為「未完成答卷」，昨天賴清德演說則被直接批為「台獨論述」。鄭文燦說，兩岸應該容許一些立場不同表述，賴清德以「蔡英文四個堅持是主流民意」為重要起點，我方善意不變、和平不變、對話不變，是台灣追求兩岸和平與未來兩岸交流的重中之重課題，這個立場我們會站穩。

鄭文燦在演講中也曾提及，1992年的兩岸談判。當時雙方對一個中國的定義，其實並沒有產生共識。但儘管如此，雙方還是在其基礎下訂定了很多協議，這就是展現智慧。

兩岸關係 海基會 蔡英文 賴清德 鄭文燦

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