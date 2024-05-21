賴總統會見巴國總統 潘尼亞：台巴共同烙印深刻邦誼

總統賴清德今天會見巴拉圭總統潘尼亞所率訪團表示，期待未來台巴持續深化夥伴關係，一起邁向自由、穩定、繁榮的大道，在國際舞台上發光發熱。潘尼亞強調，台巴兩國66年以來的邦交關係是用火深深烙印在一起的，並強調，巴拉圭的成功就是台灣的成功，台灣的成功就是巴拉圭的成功。

總統賴清德上午在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下會晤潘尼亞（SantiagoPeña Palacios，另譯：貝尼亞）訪問團，總統代表台灣全體人民表達最誠摯的歡迎。

總統提到，去年8月以總統特使身分參加潘尼亞總統閣下的就職典禮，代表團所到之處，巴拉圭人民都給予熱烈的歡迎，相信這次訪賓來到台灣，應該也能夠感受到台灣人民對潘尼亞總統以及訪賓的熱情。

他說，在潘尼亞總統帶領下，巴拉圭不僅多項經濟指標有亮眼的成績，也將舉辦包括美洲國家組織大會，以及世界盃足球賽等國際盛事，令人欽佩。

他特別感謝潘尼亞在國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與，這份真摯的情誼感念在心。

總統表示，潘尼亞演說時，常形容巴拉圭是沉睡的巨人，並且即將甦醒，期待未來台灣和巴拉圭這位南美洲的巨人持續深化夥伴關係，一起邁向自由、穩定、繁榮的大道，在國際舞台上發光發熱。

潘尼亞致詞表示，踏上台灣立刻就受到無比親切的對待，感覺像家人一樣，能來參與520正副總統就職盛會，甚感榮幸。

潘尼亞表示，誠如賴總統昨天在就職演說上勾勒出這個國家的人民、政府對未來種種的目標及理想，細聽這些渴望後，他深深感受到巴拉圭及台灣兩國政府執政的目標是一致的，要捍衛人民的身分、捍衛自由民主，希望給人民更好、更繁榮的生活，讓夢想及期望都能一一展現，昨天聽賴總統就職演說時，對每一項計畫及目標都非常認同，感覺就像是自己的計畫一般。

潘尼亞表示，台灣的新政府從昨天開始，有4年任期，而他自己接下來還有4年多任期，他期盼巴拉圭與台灣一同努力，一同寫下歷史，站在今天、展望未來，可以一起夢想，一起實現夢想。

潘尼亞說，賴總統的就職演說提到讓台灣能夠再次創造奇蹟，巴拉圭也希望如此，19世紀巴拉圭是南美洲非常重要的經濟強國，但歷史讓巴拉圭走到一個岔路，如今希望能恢復巴拉圭偉大的歷史，一起讓巴拉圭再次實現拉美奇蹟。

潘尼亞堅定重申，台巴兩國66年以來的邦交關係是用火深深烙印在一起的，過去一起努力、奮鬥推動非常多計畫，接下來，兩國將持續努力及團隊相互配合，將把兩國帶向過去無法想像的美好未來，相信巴拉圭的成功就是台灣的成功，台灣的成功就是巴拉圭的成功。