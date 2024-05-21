解讀賴清德520演說 鄭文燦：兩岸和平是執政基礎

內定6月份出任海基會董事長的行政院前副院長鄭文燦，今天上午應邀出席國策研究院舉辦的「新政府的國安政策：願景與挑戰」座談會，對於賴清德總統昨天520就職演說，提出看法表示，國際媒體認為賴清德談話是「維持現狀」，並沒有逾越紅線，也符合台灣安全的利益。鄭文燦說，大陸把這樣的表述看作是挑釁，好像在自我否定。至於是否會開放陸客團來台，鄭文燦表示雙方只要對等善意，一切都好談。

鄭文燦致詞時表示，和平是唯一選項，戰爭不是選項，怎樣讓國家安全提高，讓風險降低，不要有意外，也讓可能的冒險行動，讓它成本變高，不會發生，這是新政府最大課題與最大挑戰。鄭文燦強調，只要政府立場站穩，凸顯善意追求和平，用各種手段來促進交流對話，是非常重要的課題。對於如何解讀新政府國安的挑戰，鄭文燦強調經濟安全，也強調兩岸關係是國安核心問題，核心利益，兩岸和平是執政基礎，而對美國外交也是重中之重，也是未來國安天秤上不可或缺的一端。 內定6月份出任海基會董事長的行政院前副院長鄭文燦（中），今天上午應邀出席國策研究院舉辦的「新政府的國安政策：願景與挑戰」座談會，受到與會來賓的祝賀。記者林俊良／攝影 預定6月份出任海基會董事長的行政院前副院長鄭文燦，今天上午應邀出席國策研究院舉辦的「新政府的國安政策：願景與挑戰」座談會，鄭文燦致詞時表示，和平是唯一選項，戰爭不是選項。記者林俊良／攝影