卓榮泰遞橄欖枝 盼近期拜會韓國瑜溝通民眾優先法案

政院人士今天表示，為順利推動福國利民法案，行政院長卓榮泰昨天在總統、副總統就職典禮前，當面向立法院長韓國瑜表達拜會之意，希望能在短時間內與立法院交流，協調民眾迫切需要的法案。

面對國會新局勢，總統賴清德昨天呼籲，朝野除競爭也要合作，且推出的法案要合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神，讓國政自然順利推展。卓榮泰昨天在交接典禮致詞時也強調，將優先推出福國利民法案，將有爭議性的法案暫時擱置。

政院人士今天對中央社記者指出，為使福國利民、以人民優先的法案能夠順利推行，行政院與立法院需要多加協調溝通，卓榮泰為展現誠意，昨天藉由總統、副總統就職典禮前，已於總統府內向韓國瑜當面表達欲赴立法院拜會之意。

政院人士說明，目前已請院內幕僚單位向立法院洽詢韓國瑜的時間，希望能在短時間內順利與立法院進行交流，盡速針對人民迫切需要的法案進行兩院間的溝通協調。