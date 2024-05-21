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占領主席台的是習近平？ 許宇甄：柯建銘昨天酒喝太多

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。圖／聯合報資料照片
民進黨團總召柯建銘。圖／聯合報資料照片

今日立法院會繼續17日未竟的國會改革法案審查，朝野在發生推擠、叫罵，民進黨團總召柯建銘發言說占領主席台的是中共總書記習近平。國民黨立委許宇甄反嗆，柯建銘是昨天國宴酒喝太多，還是老眼昏花？拜託民進黨別只會賣芒果乾，這些行為令人不齒。

許宇甄表示，民進黨橫行立法院8年，自己淪為少數之後，不如他們意的法案就是賣台、反民主，這種為了私利的發言才是反民主。柯建銘說占領主席台的是習近平。柯建銘是昨天國宴酒喝太多，還是老眼昏花？「習近平沒站在立法院的議場中，對習近平的恐懼存在你們的心中」。新總統賴清德昨天就職，民進黨還在玩弄抹黑、抹紅、賣台的舊招式，現在是新國會、新政府，拜託民進黨長進一點，別只會賣芒果乾、黑墨魚，這些行為令人不齒。

許宇甄指出，賴清德當選時曾說，「選舉結果告訴我們，人民期待有能力的政府和有效率的制衡」。為了有效率制衡行政機關，前民進黨立委尤美女也曾提出國會改革相關修正條文，柯建銘、潘孟安、鄭麗君、林佳龍都有連署，更何況國會改革主張是前總統蔡英文2016年的政見，民進黨過去在立法院占有多數，拖了8年不做改革，現在，國民黨、民眾黨只是在落實蔡英文過去的承諾，只是要讓國會制衡更有效率，請民進黨勇敢面對國會改革，不要再杯葛議事。

許宇甄質疑，過去8年，民進黨政府需被調查的案件眾多，尤其是在疫情期間，有人利用缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺雞蛋等事件大發國難財，以及台南光電案、鏡電視黑箱案等，都需要國會幫忙監督。為了揪出這些害群之馬，立法院需要有調查權、聽證權，為了避免獨立機關不公正，需要強化人事同意權審查，這些都是民進黨立委過去主張過的，怎麼執政後就害怕起來了？難道是怕民進黨貪汙舞弊的案件被揪出來？民進黨若無愧於國家，無愧於人民，請勇敢面對國會改革，讓陽光照進立法院。

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國會改革 柯建銘 民進黨 立法院 許宇甄

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