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遭指醫療浪費台大醫院澄清：沈伯洋沒做MRI 院長說話了

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋今天頭綁紗布負傷現身立法院。記者林縉明／攝影
民進黨立委沈伯洋今天頭綁紗布負傷現身立法院。記者林縉明／攝影

立法院會今天繼續處理國會改革法案，因衝突負傷的民進黨立委沈伯洋、郭國文一早負傷現身立法院，沈伯洋上周從主席台跌落，疑似腦震盪，今天頭綁紗布到場。民進黨發言人戴瑋姍上周指出，沈伯洋傷勢嚴重，必須接受核磁共振（MRI）檢查，但台大醫院急診臨床教授李建璋昨天表示，立委在台大醫院並沒有接受MRI檢查。

李建璋昨天透過臉書文章表示，立委在台大僅接受電腦斷層（CT）檢查，並未進行核磁共振（MRI），台大醫院院長吳明賢在文章留言，感謝他協助醫院澄清訊息，避免模糊焦點，「專業優質的服務是本院一貫的價值。」

李建璋表示，自己借調衛福部資訊處任職，不會對個案發表看法，但仍願意分享通用急診科普知識，原則上外傷到急診第一線檢查是CT，臨床醫師若有需要，也可以進行MRI。

有醫師質疑，使用MRI檢查腦震盪是醫療浪費，且對於緊急案件來說，緩不濟急。李建璋表示，核磁共振檢查時間大約要30分鐘，比電腦斷層檢查時間稍長，但優點是對於腦部挫傷、局部小出血及神經軸凸傷害有更高的診斷率。

沈伯洋上午受訪表示，頭還是有點暈，戴紗布主要是要保護頭部，避免二次傷害。總統府秘書長潘孟安上周五晚間赴台大醫院急診探視後對外說明，指當時沈伯洋意識仍然不清，等待MRI檢查結果；民進黨發言人戴瑋姍則是在上周五晚間的記者會指出，沈伯洋傷勢嚴重，要接受MRI檢查。

台大醫院 民進黨 沈伯洋 立法院

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