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挺花蓮振興 文化幣專屬加碼1200點6月8日上路

中央社／ 台北21日電
113年6月8（六）日起，16-22歲限定花蓮振興文化幣1200點，擴大加碼花蓮文化體驗及消費限定。圖／文化部提供
113年6月8（六）日起，16-22歲限定花蓮振興文化幣1200點，擴大加碼花蓮文化體驗及消費限定。圖／文化部提供

因應0403花蓮地震災情，行政院提出「0403震災復原重建方案」辦理各項重建復原及紓困振興工作，文化部今天宣布自6月8日起，文化幣花蓮限定，將擴大加碼1200點。

文化部今天發布新聞稿表示，符合今年領取文化幣資格的16-22歲青年到花蓮，即可再領取1200點文化幣，專屬使用於花蓮地區藝文消費。

文化部表示，加碼的文化幣可與尚有文化幣合併使用，並結合各項文化幣優惠，再搭配觀光署推出的住宿補助及台灣好行、觀光巴士等交通優惠，好好規劃藝文之旅。

文化部說明，符合113年文化幣領取資格的16-22歲青年（出生日期91年1月1日至97年12月31日），只要到花蓮文化幣藝文消費點出示會員條碼及身分證件，經消費點驗證身分後，就可以馬上領到1200點花蓮振興文化幣，可在花蓮買書、看國片、看表演、參加體驗及小旅行等。

同時，加碼的文化幣不僅可與原本還有的文化幣合併在花蓮使用，也持續享有獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位、攜伴看國片贈100點，以及消費滿200點抽獎等優惠。

文化部指出，首波加碼的花蓮專屬文化幣自6月8日開始領用，同樣可使用至年底為止。文化部首先以2000萬元額度，預計帶動超過1.6萬人於花蓮進行文化體驗及消費，期盼邀請青年朋友共同力挺花蓮震災後的產業振興。

文化部表示，花蓮境內已有176個藝文消費點，亦持續受理藝文產業加入文化幣行列。藝文事業、團體或工作者若符合文化幣適用範圍，只要到文化幣藝文消費點平台（https://stcp.moc.gov.tw）線上提出申請，輸入基本資料、銀行帳號並檢附應備文件，經文化部審核通過後，即可成為文化幣合作藝文消費點，審核將採隨到隨審，加速程序。

為擴大邀請花蓮藝文業者，文化部將於5月31日於花蓮文創園區、6月7日於光復鄉中區藝文基地辦理招商說明會，協助店家更加了解文化幣相關規範。

文化部 花蓮 青年

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