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彭啟明：加速碳費進度 注意氣候通膨不成為負擔

中央社／ 台北21日電

環境部長彭啟明今天表示，碳費進度接下來一定會加速進行，也會特別注意氣候變遷形成的通貨膨脹問題，致力不成為社會負擔。

綠色和平上午向彭啟明遞交「台灣淨零無塑政策建議書」及「展望永續台灣」盆景，據綠色和平轉述，彭啟明表示，未來會設法推動更多全民綠生活，說服各界支持。

綠色和平建議彭啟明，確保未來碳費起徵費率應設定為新台幣500元，逐年提高到國際水準。

綠色和平說，政府應制定獎勵政策鼓勵企業及民眾投資並自行生產再生能源，降低整體社會能源使用成本，也呼籲彭啟明與經濟部攜手推動再生能源發展，加速減碳進度，抑制氣候通膨趨勢。

綠色和平表示，應立刻向行政院爭取更多計畫預算，推動補助淘汰一次性塑膠包裝及用品店家，獎勵大型活動使用循環餐具等真正從源頭減量工作。

再生能源 彭啟明 綠色

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