彭啟明：加速碳費進度 注意氣候通膨不成為負擔
環境部長彭啟明今天表示，碳費進度接下來一定會加速進行，也會特別注意氣候變遷形成的通貨膨脹問題，致力不成為社會負擔。
綠色和平上午向彭啟明遞交「台灣淨零無塑政策建議書」及「展望永續台灣」盆景，據綠色和平轉述，彭啟明表示，未來會設法推動更多全民綠生活，說服各界支持。
綠色和平建議彭啟明，確保未來碳費起徵費率應設定為新台幣500元，逐年提高到國際水準。
綠色和平說，政府應制定獎勵政策鼓勵企業及民眾投資並自行生產再生能源，降低整體社會能源使用成本，也呼籲彭啟明與經濟部攜手推動再生能源發展，加速減碳進度，抑制氣候通膨趨勢。
綠色和平表示，應立刻向行政院爭取更多計畫預算，推動補助淘汰一次性塑膠包裝及用品店家，獎勵大型活動使用循環餐具等真正從源頭減量工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言