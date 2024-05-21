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罷侯團體公告停止收件 繼續還是停止？發言人：下周會公布後續

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
罷侯自救會昨日發布重大公告，目前停止收件。圖／摘自新北罷侯自救會臉書社團。
罷侯自救會昨日發布重大公告，目前停止收件。圖／摘自新北罷侯自救會臉書社團。

新北市長侯友宜挑戰總統大位失利，民間團體發起罷侯連署行動，不過昨日「新北罷侯自救會」在臉書公告「目前停止活動及連署書收件，詳細會再公布相關說明」，媒體發言人回應，目前領銜人還在整理相關資料，下一步為何，預計下周會再行公告，會繼續還是停止？她表示，無法給正確答案。領銜人則電話未通，不知其回應。

侯友宜競逐大位失利，專心回歸市政後，罷侯團體持續連署運作，直至五月初仍在各地擺攤，也接受民眾郵寄連署書，依照新北市選舉人口計算，第一階段要達3萬3166份連署，第二階段則要33萬1652份，罷侯自救會公布數據指出，截至4月月3日已達2萬6532份。

罷侯自救會原定4月底要完成第一階段，5月後則尚未公布數據，志工也持續到各地擺攤，不過5月16日自救會在臉書社團公告「因原本郵政信箱為黃姓志工私人名義申辦，現黃姓志工因私人因素退出罷侯團隊，郵政信箱即日起暫停收信，請民眾不要繳交連署書，這期間有郵寄的請私訊。」

昨日罷侯自救會再度發布重大公告「目前停止連署活動以及連署書收件，詳細會再公布相關說明，還請各位不要交件」，引發聯想。

罷侯自救會陳姓媒體發言人今受訪表示，目前領銜人仍在整理相關資料，不方便透露太多，預計下周會再對外公告，被問到是否有可能停止，或是繼續，她表示，無法給正確答案。

記者詢問另外一名區域總區長，他則表示，已經退出自救會。

侯友宜 新北市選舉 罷免 自救會 連署書

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