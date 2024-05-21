快訊

評／賴清德就職演說過關 華府是天真還是自信？

擁有這種基因晚年失智風險高 研究顯示症狀可能提早10年出現

馬英九：賴清德就職演說是「新兩國論」 兩岸將面臨不可預測風險

陳冲福州祭祖有感 兩岸牢記共同文化 沒有困難不能克服

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新世代基金會董事長陳冲表示，兩岸只要牢記共同文化，沒有困難是不能克服的。 圖/本報資料照片【作者：林俊良，日期：2024-05-08，數位典藏序號：20240508144540619】
新世代基金會董事長陳冲表示，兩岸只要牢記共同文化，沒有困難是不能克服的。 圖/本報資料照片【作者：林俊良，日期：2024-05-08，數位典藏序號：20240508144540619】

新世代基金會董事長陳冲16日應邀參加在大陸福州舉辦「第26屆海峽兩岸經貿交易會」及「2024兩岸商會合作交流活動」，並擔任主旨演講，陳冲指出，有人問他是否第一次來福州？其實這次是他本年第二次到福州，清明節前即曾來祭祖訪親，他接著以祭祖訪親比喻談二岸問題說，祭祖代表慎終追遠，是我們的傳統習俗；訪親表示血濃於水，是我們的優良傳承：「只要牢記共同文化，沒有困難是不能克服的。」

陳冲這次演說主題是「加強兩岸經貿交流 因應地緣政治經濟變局」。他指出，今年是福州台企協成立30周年，而早在80年代初期，第一家台商已在福州開工生產，依照稍早許多企業的經驗分享，先後來到福建的台商，因為認真打拼，多有良好的成績。其中固然有許多主客觀因素，但他個人認為台商的崛起受惠於兩項風潮，其一是當年改革開放的政策，其二就是1980年代後期的全球化浪潮。

陳冲表示，全球化風潮，將國際貿易比較利益的好處極大化，使海峽兩岸的廠商享受全球化的成果，但各位應該已經感覺，最近十年來全球化的腳步好像減緩，事實上從歐巴馬、川普、乃至拜登，美國已不再鼓吹自由貿易，代之而起的是脫鉤、短鏈，晚近更是Friendshoring、Decoupling、Derisking。最近一年開始常聽到碎片化，英文是Geoeconomic Fragmentation，這是某些經濟學家的專長，把簡單的觀念複雜化，其實這碎片化就是反全球化。

很巧的，就在這星期，有兩件事發生。一是經濟學人雜誌的封面故事，講的是逆向全球化，另一是國際貨幣基金（IMF）第一副總裁Gopinath(高屏娜)在史丹福大學的呼籲，重點是同一件事:地緣經濟的碎片化! 也許有人會說，經濟學人這十年來也不是第一次談反全球化，高屏娜更是半年來第二次發言，但晚近言論憂心忡忡，倒是前所未見，也表示經濟學界意識到問題的嚴重。這二者的說法也呼應年初IMF總裁喬治愛娃的言論，當時IMF總裁在答覆記者問題時，直截了當表示，眼下這種對抗也就是碎片化如果持續，世界GDP將減少7%，7%究竟是多少？就等於在世界經濟地圖上直接抹去法國與德國。

談到兩岸經貿何去何從，陳冲認為其實不必多言，只要大家想想1969年首次獲頒諾貝爾經濟學獎的J. Tinbergen所說，兩個經濟體的貿易量，與二者GDP成績成正比，距離的平方成反比，那麼兩岸是應對抗還是合作? 他相信，兩岸經貿是Tinbergen重力模型最生動的寫照。

台商 陳冲

延伸閱讀

國際招商月 福州獲投資逾5300億

福馬同城生活圈 公布10項措施

影／小英總統卸任前返鄉祭祖謝神 收「喵娜麗莎的微笑」畫禮燦笑

準金管會主委彭金隆 解保險業二難題

相關新聞

陳冲福州祭祖有感 兩岸牢記共同文化 沒有困難不能克服

新世代基金會董事長陳冲16日應邀參加在大陸福州舉辦「第26屆海峽兩岸經貿交易會」及「2024兩岸商會合作交流活動」，並擔...

馬英九8年特勤禮遇終止 未來改由8名員警輪班保護

前總統馬英九卸任後，依規定享有的8年特勤禮遇，今天起正式結束，「中興警衛組」正式解編。後續的警衛安全任務，轉由內政部警政...

賴、蔡就職演說關鍵字比一比 中華民國、台灣、中國各講了幾次？

賴清德總統20日宣誓就職，他在就職演說宣示，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。有別於前總統蔡英文8年前就職強調依兩岸人民關係條例處理兩岸事務。

卓榮泰：追求非核家園 永不放棄

新任行政院長卓榮泰昨（20）日表示，政府會打造更穩定經濟發展的環境，持續穩定安全供電，繼續發展綠能，但「追求非核家園，是...

民進黨黨職改選 估維持派系共治

民進黨全國黨代表暨地方主委選舉將在廿六日投票，外界視為賴清德總統就職後的黨內第一戰。民進黨人士表示，黨職改選的投票資格限...

兌現年改承諾 蔡英文禮遇金只領8萬

第十六任正副總統賴清德昨天宣誓就職，蔡英文卸下八年總統職務，她昨天表示，會繼續在不同的位置、用不同的角色，為台灣打拚。至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。