陳冲福州祭祖有感 兩岸牢記共同文化 沒有困難不能克服

新世代基金會董事長陳冲16日應邀參加在大陸福州舉辦「第26屆海峽兩岸經貿交易會」及「2024兩岸商會合作交流活動」，並擔任主旨演講，陳冲指出，有人問他是否第一次來福州？其實這次是他本年第二次到福州，清明節前即曾來祭祖訪親，他接著以祭祖訪親比喻談二岸問題說，祭祖代表慎終追遠，是我們的傳統習俗；訪親表示血濃於水，是我們的優良傳承：「只要牢記共同文化，沒有困難是不能克服的。」

陳冲這次演說主題是「加強兩岸經貿交流 因應地緣政治經濟變局」。他指出，今年是福州台企協成立30周年，而早在80年代初期，第一家台商已在福州開工生產，依照稍早許多企業的經驗分享，先後來到福建的台商，因為認真打拼，多有良好的成績。其中固然有許多主客觀因素，但他個人認為台商的崛起受惠於兩項風潮，其一是當年改革開放的政策，其二就是1980年代後期的全球化浪潮。

陳冲表示，全球化風潮，將國際貿易比較利益的好處極大化，使海峽兩岸的廠商享受全球化的成果，但各位應該已經感覺，最近十年來全球化的腳步好像減緩，事實上從歐巴馬、川普、乃至拜登，美國已不再鼓吹自由貿易，代之而起的是脫鉤、短鏈，晚近更是Friendshoring、Decoupling、Derisking。最近一年開始常聽到碎片化，英文是Geoeconomic Fragmentation，這是某些經濟學家的專長，把簡單的觀念複雜化，其實這碎片化就是反全球化。

很巧的，就在這星期，有兩件事發生。一是經濟學人雜誌的封面故事，講的是逆向全球化，另一是國際貨幣基金（IMF）第一副總裁Gopinath(高屏娜)在史丹福大學的呼籲，重點是同一件事:地緣經濟的碎片化! 也許有人會說，經濟學人這十年來也不是第一次談反全球化，高屏娜更是半年來第二次發言，但晚近言論憂心忡忡，倒是前所未見，也表示經濟學界意識到問題的嚴重。這二者的說法也呼應年初IMF總裁喬治愛娃的言論，當時IMF總裁在答覆記者問題時，直截了當表示，眼下這種對抗也就是碎片化如果持續，世界GDP將減少7%，7%究竟是多少？就等於在世界經濟地圖上直接抹去法國與德國。

談到兩岸經貿何去何從，陳冲認為其實不必多言，只要大家想想1969年首次獲頒諾貝爾經濟學獎的J. Tinbergen所說，兩個經濟體的貿易量，與二者GDP成績成正比，距離的平方成反比，那麼兩岸是應對抗還是合作? 他相信，兩岸經貿是Tinbergen重力模型最生動的寫照。