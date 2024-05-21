朝野立院再攻防 藍綠支持者場外集結都還不成氣候

立法院會今天繼續處理國會改革法案，藍白兩黨力拚完成三讀程序，場內有朝野立委吵得不可開交，場外則聚集多個民間團體抗議，不過正反意見支持者都還不成氣候，批評在野國會濫權的群眾開始時僅約200多人，數名藍營支持者雖一度在立院正門前舉標語，但不久隨即散去。

立法院會上周處理國民黨團、民眾黨團所提國會改革相關法案，朝野立委挑燈夜戰，最終未能全部處理完畢，席間也爆發多起肢體衝突，總計造成6名立委送醫，立法院會今天繼續處理國會職權修正相關法案，外界也關注是否再度在有立委掛彩。

經濟民主連合、台灣公民陣線、公投護台灣聯盟、地球公民基金會等超過40個公民團體集結，今天在立法院外發起「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，預計從上午9時輪流排班至午夜12時，並且在本周五再度原地集結，抗議立法院違背民主程序，不過現場觀察，在場民眾僅200多人。

民間團體提出五大訴求，包括國會改革不應破壞權力分立，不應侵害人民權益；退回國會三法由委員會重審，517議事錄不予承認；拒絕立法院變成人大，抗議藍白沒收民主；委員會應實質討論各黨提案：停止濫用「逕付二讀」、「全案保留」、「封殺提案」、「散會動議」；沒有討論不是民主，全案保留等於沒審，封殺提案威權復辟。

另外，部分藍營支持者也聚集在濟南路、中山南路側，手舉支持國會改革等標語的手牌，眼見未有大批媒體聚集及隨之散去。

據了解，台北市中正區青島東路自21日0時起至22日24時止，申准舉辦「反對國會濫權」集會活動，為了維護活動交通秩序與安全，警方規劃交通疏導管制勤務，21日0時起青島東路（中山南路至鎮江街）東、西向全線車道，管制車輛通行。