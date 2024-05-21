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民進黨黨職改選 估維持派系共治
民進黨全國黨代表暨地方主委選舉將在廿六日投票，外界視為賴清德總統就職後的黨內第一戰。民進黨人士表示，黨職改選的投票資格限定民進黨員，組織票幾乎占了八成，較容易估票；目前評估，親賴系維持黨內最大勢力應無變數，賴清德能穩坐黨內一把手，但黨內派系版圖基本不變，仍是派系共治局面。
派系人士分析，近年來在湧言會成立後，已維持了至少四年派系實力結構穩定局面。上回二○二二年黨職改選，黨內派系生態並無變化，預估本次選舉結構亦是如此。
黨內人士指出，接下來要關注的焦點，會是各派系與賴清德間的關係。賴清德出身新潮流，新系自然是挺賴骨幹；而近年來，綠色友誼連線親賴立場也已相當明確，其派系代表人物何志偉也出任總統府副秘書長，這席中常委歸類在賴清德友好範圍。
該人士表示，正國會立場最微妙。不分區立委提名將正國會推薦的王義川擺在安全名單外，已埋下導火線，再加上選後職位分配上，正國會代表人物林佳龍、林右昌的新職務，被外界解讀為「並非首選」。以目前黨內結構，若正國會未來在爭議事件中倒戈反賴清德，一旦英系響應，恐直接影響賴黨內地位，雙方未來如何互動，是重要觀察指標。
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