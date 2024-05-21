卓榮泰：追求非核家園 永不放棄

新任行政院長卓榮泰昨（20）日表示，政府會打造更穩定經濟發展的環境，持續穩定安全供電，繼續發展綠能，但「追求非核家園，是永遠不可放棄的目標。」

新閣揆卓榮泰在行政院聯合交接典禮後致詞時表示，台灣的經濟狀況已成國際世界不可或缺的重要一部分，政府對台灣的高科技產業有責任，台灣對世界有責任，政府會打造一個更穩定經濟發展的環境，將持續穩定、安全的供電，繼續發展綠能。

但卓榮泰也表示，對於追求非核家園，永遠是不可放棄的目標，這樣才能對地球負責，對後代子孫盡我們這一代的責任。

賴總統昨日宣誓就職，在就職演說中，允諾將推動第二次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統韌性，但並未明確提及核能。

據了解，賴總統口中的第二次能源轉型，是持續風、光、水、地熱等再生能源發展，同時加速發展氫能。更重要的是電網與電力系統的強化，解決北部長期用電大於發電，仰賴中、南部支援的問題。

行政院昨日舉辦聯合交接典禮，由副總統蕭美琴監交，行政院新、卸任院長卓榮泰與陳建仁交接印信。

蕭美琴表示，卓榮泰相當了解當前國家所面臨的各項挑戰，由他所組成的行動創新AI內閣，必定能有積極以及行動創新的思維，面對所有的問題，提出解決方案，並處理爭議，並期許新內閣能為國家與人民開創最大利益。

卓榮泰表示，過去八年在前總統蔡英文執政下，台灣開闢出不一樣的樣貌，在打造安心、生活環境強化全民共享的經濟韌性，及持續推動數位淨零雙軸轉型，政府在這樣的基礎上，只有一個任務，就是繼續往前邁進。

對於外界關注的勞保財務議題，賴總統昨日在就職演說掛保證，「只要政府在，勞保絕對不會倒。」另外在內政方面，他也提到續推都更、危老，並改善幼托、長照、物價、房價、貧富差距等問題。

賴總統昨日表示，深信經濟發展的果實，應該由全民共享，未來將推動國家希望工程、擴大社會投資。

卓榮泰則表示，未來行動創新AI內閣將首重「五打七安」，也就是打詐任務，包括日前通過的打詐四法，希望爭取立法院支持通過。

此外，對於行政團隊與立法院互動，卓榮泰說，會秉持誠意溝通，人民優先，展現行政團隊解決問題的能力跟協調溝通的誠意，他並強調誠意是要互相包容，溝通是要互相尊重，希望讓全世界人民看到台灣政治也有更好的一面。同時也會要求行政團隊必須依法行政，行政中立，這樣才能被社會接受。