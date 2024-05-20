馬英九8年特勤禮遇終止 未來改由8名員警輪班保護

前總統馬英九卸任後，依規定享有的8年特勤禮遇，今天起正式結束，「中興警衛組」正式解編。後續的警衛安全任務，轉由內政部警政署派遣執行。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，經警政署核定，最後確認申請8人，採輪班制，未來馬英九若有公開行程，最多會有4名警察人員保護。

依據「卸任總統副總統禮遇條例」規定，卸任總統享有5項禮遇措施，包括邀請參加國家大典、每月25萬元禮遇金並隨同公教人員待遇調整、每年提供行政事務費用、保健醫療、供應安全護衛8至12名，必要時得加派等禮遇。除受邀參加國家大典外，其餘4款禮遇的有效期間與其任職期間相同，未滿一年者以一年計。

卸任已滿8年的馬英九，現有的警衛組特勤人員，依規定在今日解編，相關人員歸建特勤中心，馬英九後續的維安工作，由警政署派遣執行。

蕭旭岑表示，前總統蔡英文政府曾善意提醒馬辦申請隨扈，並指示警政署給予至少8個名額，經與警政署溝通，確認8人的維安編制，並採輪班制，接下來馬英九出席公開場合，會有4名員警隨行保護。

馬英九日前赴醫院體檢時，遇媒體跟拍，馬辦憂心卸任禮遇屆滿後馬的人身安全。蕭旭岑表示，希望賴清德總統不要坐視、縱容民進黨政客煽動支持者情緒，甚至暗中鼓動側翼攻擊馬英九，絕對要避免發生憾事。