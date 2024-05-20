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日本祝賀賴總統就職 外交部：顯示台日厚重情誼

中央社／ 台北20日電
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

日本政府恭賀總統賴清德及副總統蕭美琴就職，外交部今天表示，充分顯示日本對台日關係的重視以及台日的厚重情誼，今後將持續推動台日關係發展，加強與理念相近國家合作守護印太和平穩定。

外交部發布新聞稿表示，日本官房長官林芳正恭賀總統賴清德與副總統蕭美琴就職。外交部對日本政府第一時間的祝賀表達誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，林芳正表示台日經貿關係及人員往來密切，彼此互為重要夥伴，期待在賴總統的領導下，台日關係更加深化，並對前總統蔡英文致上敬意；日本期待透過對話和平解決兩岸問題，並重申台海和平穩定對國際社會穩定相當重要，日本將與美國等盟友緊密合作直接向中國傳遞此訊息。

外交部表示，日本政府於今年1月13日總統大選結束及今天新任總統副總統就職典禮均立即表達祝賀之意，充分顯示日本對台日關係的重視以及台日的厚重情誼。政府今後將持續推動台日關係發展，並加強與理念相近國家合作，共同守護印太地區的和平穩定與繁榮。

台日關係 外交部 日本

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