批花東3法是錢坑法案 環團呼籲藍白2黨懸崖勒馬

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前提出花東3法，建設經費共約2兆元，環團今發布聲明反對，認為花東3法是破壞環境、違背民主、濫用人民血汗錢的錢坑法案，更批評國民黨、民眾黨挾人數優勢不斷以包裹方式讓法案闖關，要求藍白2黨懸崖勒馬，並籲請立法院長韓國瑜維護議事程序正義，讓國會成為真正民主的地方。

台灣環境保護聯盟表示，今年立委選舉前，聯盟聯合22個環團提出2024總統副總統、立法委員選舉『環保團體共同訴求』候選人認同書」，要求當選立委落實還證件、提出促進永續環境的政策。

但國民黨草率提出「花東快速公路建設特別條例」、「環島高速鐵路建設特別條例」、「國道六號東延花蓮建設特別條例」等3項草案，完全未落實妥善規畫全國國土計畫、維護自然資源、加強山林及環境敏感區保護、落實環境影響評估等訴求。

環盟指出，傅崐萁所提出的3項交通建設，要打通中央山脈、環道高鐵且10年要蓋完，如此重大的交通建設法案，卻無任何可行性評估，環境影響評估的依據草率荒謬。

環盟表示，台灣如今已處於極端氣候的威脅之下，地震、颱風、豪雨等皆容易使鐵公路引發重大災害，不應再任意擾動台灣山林，若真需要相關建設也應審慎評估，並廣納社會各間意見，不應濫用2兆元人民血汗錢在破壞生態環境的花東3法。

環盟花蓮分會表示，交通建設再怎麼快也需經過環評，立法院不是花蓮國，傅崐萁無心協助花蓮社區發展、產業發展，只看到他用花蓮地震要脅國家通過提案；環評花蓮分會說，花蓮若要振興觀光、產業的發展，並非僅道路建設，過去民團不斷呼籲花蓮還需藍色公路、鐵路第三軌載運輸蔬果等系統卻被忽略，認為花蓮發展若只靠陸運，根本路一條。

環盟指出，立法院為全國最高民意機關，應當充分落實落實程序正義、廣納公民團體意見、徵詢當地住民想法，但藍白2黨挾人數優勢，不斷以包裹方式讓法案闖關，甚至是在多數立委不知道法案內容情況下便要表決提案，完全喪失民主素養及程序正義，呼籲2黨懸崖勒馬，也請立法院長韓國瑜維護議事程序正義，避免導致社會對立、破壞國會形象。