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立院明續審國會改革法案 朱立倫：對韓國瑜有充分信心

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今晚出席群賢戰鬥營結業式。記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫今晚出席群賢戰鬥營結業式。記者邱德祥／攝影

立法院會明天將續審國會職權相關法案，朝野是否再起衝突，備受矚目。國民黨主席朱立倫今天再對賴清德總統喊話，千萬記得自己是中華民國的總統，不是民進黨的總統，任何民主獨裁造成的民主內戰，是台灣民主不可承受之痛。

朱立倫今晚出席群賢戰鬥營結業式前受訪表示，民主最重要的就是少數要服從多數，多數尊重少數，如果少數想碾壓多數、甚至目前少數的執政黨想要民主獨裁，那會演成台灣的民主內戰。

對於民進黨立院黨團喊話，希望立法院長韓國瑜明天能宣布休息協商。朱立倫說，他對韓國瑜有充分的信心，韓國瑜也有這樣的經驗跟智慧，但是同樣要呼籲民進黨團，如果一而再、再而三地侮辱、禁錮院會的主席，或是用衝撞主席台的方式，只會造成立法院更大的內訌跟內亂。

朱立倫重申，大家遵守相關規則，少數服從多數，多數就會尊重少數，如果少數要碾壓多數，這不是民主，這是民主獨裁。

朱立倫 民進黨 韓國瑜

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