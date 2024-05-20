快訊

「VR虛擬實境」讓復健變好玩 發現失智者為何不洗澡

無法借還車輛！全台YouBike系統大當機 晚間10點修復完畢

本土社團籲中國接受互不隸屬事實 尊重台灣人民

中央社／ 台北20日電

新任總統賴清德今天就職，他發表就職演說指出，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。台派聯盟等本土社團晚間發布聲明表示，請中國接受事實，台灣與中華人民共和國互不隸屬，尊重台灣人民的選擇。

台灣社、台灣北社晚間發布聲明表示，正副總統賴清德、蕭美琴已就任，很高興向他們說聲恭喜，更期待接下來在他們領導下的台灣，更團結、更壯大。

本土社團聲明指出，請中國接受事實，台灣與中華人民共和國互不隸屬，尊重台灣人民的選擇。

本土社團表示，2024台灣政治另一新局，是立法院「三黨不過半」，這在一個正常的民主國家不會有問題，可是過去3個月的運作情況，多數民眾憂憤交加，5月17日表決「國會三法」時，當晚短短2、3個小時中，就有近2000民眾自發前往抗議。

本土社團呼籲，各政黨應秉持國家的利益優先於政黨利益的基本民主理念，國家優先、人民優先，法案議事運作嚴格遵守程序正義，維持和諧安定，不要挑動製造社會衝突。各政黨理性問政、競爭又合作，共同承擔台灣嚴峻挑戰。

台灣人 賴清德

延伸閱讀

520就職蕭美琴服裝吸睛 源自這2位台灣設計師

總統就職國宴首次移師台南 賴清德與夫人吳玫如牽手進場

就職國宴談話 賴清德：感謝各國帶給台灣堅定力量

賴清德就職 國防部：今日無共機越海峽中線

相關新聞

新閣揆卓榮泰開通社群平台 首份公文74億前瞻食安計畫

行政院長卓榮泰今天正式上任，卓榮泰在完成行政院長的宣示與交接流程之後，隨即簽署就任後的第一份公文，也是衛福部「前瞻基礎建...

立院明續審國會改革法案 朱立倫：對韓國瑜有充分信心

立法院會明天將續審國會職權相關法案，朝野是否再起衝突，備受矚目。國民黨主席朱立倫今天再對賴清德總統喊話，千萬記得自己是中...

獨／京華城容積案遭控開綠燈 前局長：會赴議會說明

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今開會，召集人游淑慧質疑前市長柯文哲、前副市長彭振聲與前都發局長黃景茂為京華城「...

馬英九8年特勤禮遇終止 未來改由8名員警輪班保護

前總統馬英九卸任後，依規定享有的8年特勤禮遇，今天起正式結束，「中興警衛組」正式解編。後續的警衛安全任務，轉由內政部警政...

批花東3法是錢坑法案 環團呼籲藍白2黨懸崖勒馬

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前提出花東3法，建設經費共約2兆元，環團今發布聲明反對，認為花東3法是破壞環境、違背民主、濫...

花敬群卸任內政部政次 獲聘國家住都中心董座續推社宅

內政部政務次長花敬群今天卸任，內政部表示，為借重花敬群在住宅及都更等專業，經行政院聘任為國家住都中心專任董事長，以協助日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。