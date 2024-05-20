本土社團籲中國接受互不隸屬事實 尊重台灣人民

新任總統賴清德今天就職，他發表就職演說指出，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。台派聯盟等本土社團晚間發布聲明表示，請中國接受事實，台灣與中華人民共和國互不隸屬，尊重台灣人民的選擇。

台灣社、台灣北社晚間發布聲明表示，正副總統賴清德、蕭美琴已就任，很高興向他們說聲恭喜，更期待接下來在他們領導下的台灣，更團結、更壯大。

本土社團聲明指出，請中國接受事實，台灣與中華人民共和國互不隸屬，尊重台灣人民的選擇。

本土社團表示，2024台灣政治另一新局，是立法院「三黨不過半」，這在一個正常的民主國家不會有問題，可是過去3個月的運作情況，多數民眾憂憤交加，5月17日表決「國會三法」時，當晚短短2、3個小時中，就有近2000民眾自發前往抗議。

本土社團呼籲，各政黨應秉持國家的利益優先於政黨利益的基本民主理念，國家優先、人民優先，法案議事運作嚴格遵守程序正義，維持和諧安定，不要挑動製造社會衝突。各政黨理性問政、競爭又合作，共同承擔台灣嚴峻挑戰。