快訊

澳交換生老鼠藥中毒案外案 台籍女密友家中搜出英籍前夫骨灰

直播／520國宴首度移師台南 賴清德親曝原因：感謝各國帶給台灣堅定力量

唯一藍委謝衣鳯出席520 朱立倫：沒有禁止或杯葛

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今晚出席群賢戰鬥營結業式。記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫今晚出席群賢戰鬥營結業式。記者邱德祥／攝影

國民黨立委謝衣鳯現身就職典禮，引發關注。多位國民黨立委今天對於謝衣鳯現身520就職典禮反應不一，國民黨立委王鴻薇說，感到詫異、非常驚訝，「有被背叛的感覺」。國民黨主席朱立倫表示，黨中央立場是不參加，對於個別委員或縣市長出席，黨中央都表示尊重。

朱立倫今天缺席520就職典禮，他在今晚出席群賢戰鬥營結業式前受訪強調，對於這一次的520，國民黨表達了祝福，黨中央的立場是不參加，但是並沒有禁止，也沒有杯葛，所以對於個別委員或者是縣市長出席，國民黨都表示尊重。

此外，賴清德總統演說中提及「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，被朱立倫質疑是將兩國論檯面化。民進黨立法院黨團今批評，國民黨敢站出來說互不隸屬的主張不對？

國民黨發言人楊智伃反擊，請民進黨立委莊瑞雄回家看憲法，民進黨動輒批評在野黨毀憲亂政，提到國家定位，卻不願意依循憲法條文，只會吃憲法自助餐。

楊智伃表示，國民黨的國家認同，從來沒有變過，就是依照中華民國憲法及其增修條文的相關規定，國民黨堅持兩岸互不承認主權，互不否認治權。民進黨刻意挑起兩國論爭端，既違背憲法，也無助於兩岸關係，如今絲毫不感覺錯誤，恐怕就是錯誤之所在。

國民黨 朱立倫 民進黨

延伸閱讀

朱立倫批賴清德兩國論檯面化 民進黨團反問：何錯之有

影／回應賴清德總統就職演說 朱立倫：非常「賴清德」

520就職演說沒提解方 朱立倫酸「非常賴清德」

對反改革惡鬥不再讓 朱立倫：國民黨會強力讓改變發生

相關新聞

新閣揆卓榮泰開通社群平台 首份公文74億前瞻食安計畫

行政院長卓榮泰今天正式上任，卓榮泰在完成行政院長的宣示與交接流程之後，隨即簽署就任後的第一份公文，也是衛福部「前瞻基礎建...

【重磅快評】鍾佳濱勉新鮮人平常要鍛鍊 賴清德不臉紅？

517立院全武行，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台飛撲擒抱國民黨女立委陳菁徽，陳認為鍾犯性騷擾罪，今天前往台北地院自訴鍾涉犯性...

獨／京華城容積案遭控開綠燈 前局長：會赴議會說明

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今開會，召集人游淑慧質疑前市長柯文哲、前副市長彭振聲與前都發局長黃景茂為京華城「...

新總統上任 侯友宜臉書建言：期待新政府溝通取代衝突

新北市長侯友宜今天因為公務行程沒有出席賴清德總統就職大典，他傍晚在臉書寫下期許出，國政經緯萬端，不容一絲蹉跎，對賴清德執...

唯一藍委謝衣鳯出席520 朱立倫：沒有禁止或杯葛

國民黨立委謝衣鳯現身就職典禮，引發關注。多位國民黨立委今天對於謝衣鳯現身520就職典禮反應不一，國民黨立委王鴻薇說，感到...

劉彥澧、林育鴻陷爭議 盧秀燕：無證據涉不法仍適任

台中市研考會主委劉彥澧的姊姊涉入詐騙洗錢案，副秘書長林育鴻捲入北士科案，市議員質疑市長盧秀燕任用爭議性官員。盧秀燕表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。