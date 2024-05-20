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獨／京華城容積案遭控開綠燈 前局長：會赴議會說明

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市前都發局長、國家住宅及都市更新中心執行長黃景茂。圖／聯合報系資料照
台北市前都發局長、國家住宅及都市更新中心執行長黃景茂。圖／聯合報系資料照

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今開會，召集人游淑慧質疑前市長柯文哲、前副市長彭振聲與前都發局長黃景茂為京華城「開綠燈」，今發函邀彭、黃2人於後續會議說明。黃景茂回應，屆時會出席會議向議員說明，但不確定日期。

現為國家住都中心執行長的黃景茂解釋，都委會可以討論「研議」與「審議」2種案件，京華城案屬於前者。黃景茂說，「研議」主要是希望能透過都委會讓所有委員充分討論，看看專家學者對案件看法，都發局能夠作為參考。「審議」則是計畫公展後進入都委會審查，才能公平、合法。

至於是否會赴議會說明京華城容積違失案？黃景茂表示，到時候會向議員說明，但現在還沒收到通知，所以不確定日期要何時出席，但應該會出席。

京華城容積違失案專案調查小組盼訪談彭振聲及黃景茂。從市府提供的資料及說明，游淑慧認為，看起來就是市長、副市長、都發局長3人開綠燈，尤其彭振聲、黃景茂開的綠燈比柯文哲多。

游淑慧質疑，到底是柯文哲交辦，下面的人知道市長態度而開綠燈，還是柯被蒙在鼓裡，認為公文經過把關過直接核章，目前無法判斷，除非彭、黃說出是受柯文哲指示，否則柯在行政責任上，頂多是不察、不懂，但若檢調查到有金流則另當別論。

彭振聲 柯文哲 游淑慧

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