新總統上任 侯友宜臉書建言：期待新政府溝通取代衝突

新北市長侯友宜今天因為公務行程沒有出席賴清德總統就職大典，他傍晚在臉書寫下期許出，國政經緯萬端，不容一絲蹉跎，對賴清德執政團隊，他給予祝福，期許賴總統把人民利益放在第一位，期待新政府以溝通取代衝突，以行動回應人民的託付，真正做到為民前鋒；新民意是人民希望改變的聲音，新國會則是新民意的具體展現，「尊重民意」是民主國家領導人最基本的要求，賴總統身兼總統及執政黨主席，更要擔負起維護國家法治及朝野和諧的重要責任。

侯友宜說，期許賴總統除必須恪遵中華民國憲法，更應珍惜得之不易的民主成果，面對社會不同的族群及聲音，應該要包容異見、化解歧見，人民期待的是「共融共好」，不是「分化對立」，唯有社會和諧，才能讓國家進步向前。

侯友宜指出，新民意是人民希望改變的聲音，新國會則是新民意的具體展現，「尊重民意」是民主國家領導人最基本的要求，賴總統身兼總統及執政黨主席，更要擔負起維護國家法治及朝野和諧的重要責任。

侯友宜表示，堅實內政是我國面臨國際變局的重要基礎。國家的安定昌盛，需要強大的產業支撐，而強大的產業仰賴穩定的供電。民眾及產業對電力及能源有高度擔憂，賴政府必須誠實地面對，尤其是核能問題，不能再逃避。同樣的食安、治安等問題，更是刻不容緩。

侯友宜最後說，我們的民主已為全世界稱許，如何讓國家永續發展，人民安居樂業，才是重中之重。衷心期盼全民團結一心，為政者謙卑致遠，為民興利除弊，地方中央協力齊心，中華民國和樂富強。