快訊

澳交換生老鼠藥中毒案外案 台籍女密友家中搜出英籍前夫骨灰

直播／520國宴首度移師台南 賴清德親曝原因：感謝各國帶給台灣堅定力量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新總統上任 侯友宜臉書建言：期待新政府溝通取代衝突

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜臉書建言，期待新政府溝通取代衝突。圖／摘自侯友宜臉書
新北市長侯友宜臉書建言，期待新政府溝通取代衝突。圖／摘自侯友宜臉書

新北市長侯友宜今天因為公務行程沒有出席賴清德總統就職大典，他傍晚在臉書寫下期許出，國政經緯萬端，不容一絲蹉跎，對賴清德執政團隊，他給予祝福，期許賴總統把人民利益放在第一位，期待新政府以溝通取代衝突，以行動回應人民的託付，真正做到為民前鋒；新民意是人民希望改變的聲音，新國會則是新民意的具體展現，「尊重民意」是民主國家領導人最基本的要求，賴總統身兼總統及執政黨主席，更要擔負起維護國家法治及朝野和諧的重要責任。

侯友宜說，期許賴總統除必須恪遵中華民國憲法，更應珍惜得之不易的民主成果，面對社會不同的族群及聲音，應該要包容異見、化解歧見，人民期待的是「共融共好」，不是「分化對立」，唯有社會和諧，才能讓國家進步向前。

侯友宜指出，新民意是人民希望改變的聲音，新國會則是新民意的具體展現，「尊重民意」是民主國家領導人最基本的要求，賴總統身兼總統及執政黨主席，更要擔負起維護國家法治及朝野和諧的重要責任。

侯友宜表示，堅實內政是我國面臨國際變局的重要基礎。國家的安定昌盛，需要強大的產業支撐，而強大的產業仰賴穩定的供電。民眾及產業對電力及能源有高度擔憂，賴政府必須誠實地面對，尤其是核能問題，不能再逃避。同樣的食安、治安等問題，更是刻不容緩。

侯友宜最後說，我們的民主已為全世界稱許，如何讓國家永續發展，人民安居樂業，才是重中之重。衷心期盼全民團結一心，為政者謙卑致遠，為民興利除弊，地方中央協力齊心，中華民國和樂富強。

中華民國憲法 侯友宜

延伸閱讀

影／中和安邦青年社宅月底完工 交通便利 租金親民

侯友宜520視察土城人行道改善 稱洞察先機更要攜手中央

藤寮坑溝二期整治完工 串連土城中和近自然休憩環境

中和安邦社宅月租最低5100元 侯友宜：看到租金嚇一跳

相關新聞

【重磅快評】鍾佳濱勉新鮮人平常要鍛鍊 賴清德不臉紅？

517立院全武行，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台飛撲擒抱國民黨女立委陳菁徽，陳認為鍾犯性騷擾罪，今天前往台北地院自訴鍾涉犯性...

獨／京華城容積案遭控開綠燈 前局長：會赴議會說明

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今開會，召集人游淑慧質疑前市長柯文哲、前副市長彭振聲與前都發局長黃景茂為京華城「...

國安新人事 警政署長黃明昭轉任國安局副局長

國安局今天表示，國安局長蔡明彥基於推動國安工作及任務需要，已在今天核定由警政署長黃明昭接任國安局副局長。

新總統上任 侯友宜臉書建言：期待新政府溝通取代衝突

新北市長侯友宜今天因為公務行程沒有出席賴清德總統就職大典，他傍晚在臉書寫下期許出，國政經緯萬端，不容一絲蹉跎，對賴清德執...

高調強硬鋌而走險 賴清德就職演說背後的權力考量

賴清德總統的就職演說，原本大家都覺得應該調子會放軟，一是因為有美國把關，不可能硬到哪裡去，二是賴言必稱蔡英文路線，在主觀上應該不會背離太遠，三則是520前國安相關人士透露給媒體的，都是「兩岸和平共榮」或是「不卑不亢維持現狀」。但到了上午11點34分演講結束後，大家都恍然大悟，過去謹慎不挑釁的蔡英文時代已經過去，未來的賴清德時代，似將把台灣這艘船駛入驚濤駭浪之中。

劉彥澧、林育鴻陷爭議 盧秀燕：無證據涉不法仍適任

台中市研考會主委劉彥澧的姊姊涉入詐騙洗錢案，副秘書長林育鴻捲入北士科案，市議員質疑市長盧秀燕任用爭議性官員。盧秀燕表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。