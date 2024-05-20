卓榮泰接棒閣揆 簽署第一份公文曝光

行政院發言人陳世凱20日表示，行政院長卓榮泰今日正式上任，在完成行政院長的宣示與交接流程之後，隨即簽署就任後的第一份公文，衛福部「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設計畫」。因應民眾關心的食安問題，包括國外食品的進口、國內食品的生產，從中央到地方都要落實安全檢查的制度，未來也會持續加強食安檢查的工作跟能量。

陳世凱進一步指出，計畫包括「現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及教育訓練大樓興建計畫」、「邊境查驗通關管理系統效能提升」、「強化衛生單位食安稽查及檢驗量能」、「強化中央食安檢驗量能」、「提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化」，共五項子計畫，總經費約74億元。