快訊

8次總統就職日漲跌各半 520後怎布局？法人坦言「小心操作」看好這些族群

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

影／賴清德本命區辦國宴 藍民代抗議「非核家園毀我家園」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
賴清德總統本命區辦國宴，藍民代場外抗議非核家園毀我家園。記者周宗禎／攝影
賴清德總統本命區辦國宴，藍民代場外抗議非核家園毀我家園。記者周宗禎／攝影

賴清德總統下午回「本命區」台南、晚間參加就職國宴，市議會國民黨團下午到國宴會場福爾摩沙遊艇酒店東側抗議「貪腐種電第一名、照樣全面大停電」，痛斥「非核家園、毀我家園」。國民黨團議員蔡育輝、盧崑福輪流帶頭呼喊「非核家園、毀我家園」口號，提醒政府推動非核家園衍生亂象。

國安單位與警方擔心參加國宴賓客聽到抗議聲，意見表達區設在距離酒店800公尺的水景公園戶外停車場，中間還隔著人工湖、外賓、官員車隊也不會行經，抗議人士無法與賓客接觸，還要求必須降低廣播音量，才准許抗議。

蔡育輝說，前幾天台南跳電，還連三跳、他們開工廠的每跳一次電就損失100多萬，政府根本不會賠。

非核家園造成的的亂象、弊端，台南到處光電板破壞魚塭及農村生態，執政黨友好者得利、台電虧損全民買單，物價跟著電價上漲、百姓生活更困苦，火力發電到處空汙，錯誤政策比貪污更可怕。

「種電第一名的台南居然全面大跳電」。台南市議會國民黨團及支持者100多人，下午戰舉辦國宴抗議民進黨「養綠蟑螂的非核政策」，質疑讓國際「笑看台灣排碳全球吊車尾，讓全台陷入可怕的停電黑暗恐怖」。

現場支持者高舉「非核家園、毀我家園」手板與國旗，請賴清德總統立刻停止燃煤發電，「讓核能成為救國力、有韌性的基載電力」。

懷孕八個月的黨團副書記長李中岑與林燕祝、王家貞、盧崑福、林美燕、許至椿、蔡宗豪等市議員及支持高呼口號，希望賴總統聽到「台灣燒的不是乾淨的煤」，是「讓國人罹患肺腺癌死亡的殺手」。賴總統別再硬ㄠ說台灣燒的是乾淨的煤」，質疑「有醫學背景的人，竟然能說出這昧於事實的話」，真讓人難過。

挺著大肚子的李中岑說，她六月即將臨盆，六月又剛好進入夏季用電的高峰期，看到前天台南突然大跳電，很多地方都停電，有的長達一個多小時，她非常擔心在生產過程若不幸遇到停電，儀器設備斷電情況，若造成生產過程不順利，而發生無可挽救的情形，怎麽辦？

王家貞說，民進黨執政口口聲說不缺電，結果全國到處跳電，台南大停電在她住的社區就有長者剛好搭電梯，電梯連墜三次嚇壞長者，民進黨錯誤的綠能政策，拿台南做試驗品、來祭旗，真的讓人寒心。

賴清德總統本命區辦國宴，藍民代場外抗議非核家園毀我家園。記者周宗禎／攝影
賴清德總統本命區辦國宴，藍民代場外抗議非核家園毀我家園。記者周宗禎／攝影
賴清德總統本命區辦國宴，藍民代場外抗議非核家園毀我家園。記者周宗禎／攝影
賴清德總統本命區辦國宴，藍民代場外抗議非核家園毀我家園。記者周宗禎／攝影
賴清德總統本命區辦國宴，藍民代場外抗議非核家園毀我家園。記者周宗禎／攝影
賴清德總統本命區辦國宴，藍民代場外抗議非核家園毀我家園。記者周宗禎／攝影
賴清德總統本命區辦國宴，藍民代場外抗議非核家園毀我家園。記者周宗禎／攝影
賴清德總統本命區辦國宴，藍民代場外抗議非核家園毀我家園。記者周宗禎／攝影

停電 台南 非核家園

延伸閱讀

看賴清德就職演說 許舒博：無助於改善現況

整理包／外媒如何評論賴清德就職演說？ 七大媒體這麼說

批賴清德說謊 洪秀柱：踩了中華民國憲法一腳

賴清德一手推動「福爾摩沙遊艇酒店」 國宴在此如政績延續

相關新聞

政院核定！台北市警察局長張榮興出任警政署長

新內閣上路，內政部今（20）日表示，警政署長黃明昭將調任他職，遺缺經行政院核定由現任台北市政府警察局局長張榮興陞任。

國安新人事 警政署長黃明昭轉任國安局副局長

國安局今天表示，國安局長蔡明彥基於推動國安工作及任務需要，已在今天核定由警政署長黃明昭接任國安局副局長。

【重磅快評】鍾佳濱勉新鮮人平常要鍛鍊 賴清德不臉紅？

517立院全武行，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台飛撲擒抱國民黨女立委陳菁徽，陳認為鍾犯性騷擾罪，今天前往台北地院自訴鍾涉犯性...

賴清德喊推動法律要合乎憲法 柯文哲酸念過國中都知道

賴清德總統今天在就職演說中指出，國家利益優先於政黨利益，朝野政黨能夠合乎憲法，國政自然順利推展。民眾黨主席柯文哲說，有念...

影／賴清德本命區辦國宴 藍民代抗議「非核家園毀我家園」

賴清德總統下午回「本命區」台南、晚間參加就職國宴，市議會國民黨團下午到國宴會場福爾摩沙遊艇酒店東側抗議「貪腐種電第一名、...

陳菁徽提自訴控鍾佳濱性騷 綠黨團澄清：絕非故意

立法院朝野本月17日為國會改革法案大打出手，民進黨立委鍾佳濱搶攻主席台時撂倒國民黨立委陳菁徽，導致她重摔兩次，過程觸及臀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。