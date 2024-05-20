影／賴清德本命區辦國宴 藍民代抗議「非核家園毀我家園」

賴清德總統下午回「本命區」台南、晚間參加就職國宴，市議會國民黨團下午到國宴會場福爾摩沙遊艇酒店東側抗議「貪腐種電第一名、照樣全面大停電」，痛斥「非核家園、毀我家園」。國民黨團議員蔡育輝、盧崑福輪流帶頭呼喊「非核家園、毀我家園」口號，提醒政府推動非核家園衍生亂象。

國安單位與警方擔心參加國宴賓客聽到抗議聲，意見表達區設在距離酒店800公尺的水景公園戶外停車場，中間還隔著人工湖、外賓、官員車隊也不會行經，抗議人士無法與賓客接觸，還要求必須降低廣播音量，才准許抗議。

蔡育輝說，前幾天台南跳電，還連三跳、他們開工廠的每跳一次電就損失100多萬，政府根本不會賠。

非核家園造成的的亂象、弊端，台南到處光電板破壞魚塭及農村生態，執政黨友好者得利、台電虧損全民買單，物價跟著電價上漲、百姓生活更困苦，火力發電到處空汙，錯誤政策比貪污更可怕。

「種電第一名的台南居然全面大跳電」。台南市議會國民黨團及支持者100多人，下午戰舉辦國宴抗議民進黨「養綠蟑螂的非核政策」，質疑讓國際「笑看台灣排碳全球吊車尾，讓全台陷入可怕的停電黑暗恐怖」。

現場支持者高舉「非核家園、毀我家園」手板與國旗，請賴清德總統立刻停止燃煤發電，「讓核能成為救國力、有韌性的基載電力」。

懷孕八個月的黨團副書記長李中岑與林燕祝、王家貞、盧崑福、林美燕、許至椿、蔡宗豪等市議員及支持高呼口號，希望賴總統聽到「台灣燒的不是乾淨的煤」，是「讓國人罹患肺腺癌死亡的殺手」。賴總統別再硬ㄠ說台灣燒的是乾淨的煤」，質疑「有醫學背景的人，竟然能說出這昧於事實的話」，真讓人難過。

挺著大肚子的李中岑說，她六月即將臨盆，六月又剛好進入夏季用電的高峰期，看到前天台南突然大跳電，很多地方都停電，有的長達一個多小時，她非常擔心在生產過程若不幸遇到停電，儀器設備斷電情況，若造成生產過程不順利，而發生無可挽救的情形，怎麽辦？