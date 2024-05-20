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【重磅快評】鍾佳濱勉新鮮人平常要鍛鍊 賴清德不臉紅？

聯合報／ 主筆室
立委鍾佳濱出席屏東大學畢業典禮，期許畢業生要隨時鍛練好你的身體，當人家需要你的時候，毫不猶豫挺身而出。圖／屏東大學提供
立委鍾佳濱出席屏東大學畢業典禮，期許畢業生要隨時鍛練好你的身體，當人家需要你的時候，毫不猶豫挺身而出。圖／屏東大學提供

517立院全武行，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台飛撲擒抱國民黨女立委陳菁徽，陳認為鍾犯性騷擾罪，今天前往台北地院自訴鍾涉犯性騷擾等罪；諷刺的是，成為517衝突首名被告的立委，鍾佳濱昨天受邀參加屏東大學畢業典禮，不提兩性平權，他竟勉勵畢業生要「隨時鍛鍊好你的身體」，這是要傳達什麼樣的理念價值？

鍾佳濱飛撲擒抱陳菁徽，陳菁徽因此受傷並表示她非常恐慌、劇痛及憤怒，除嚴厲譴責暴力，更譴責這種「噁男」飛撲女性委員的行為；鍾表示抱歉，指他跳上主席台踩到紙張滑倒，在重心不穩的情況下導致撲倒陳菁徽，一切都是反射動作。不過陳菁徽認為鍾佳濱的道歉是建立在謊言之上，決定自訴討公道。

鍾佳濱飛撲擒抱陳菁徽的影片在媒體網路不斷重播，鍾佳濱也不斷合理化自己的行為，並強調「一切都是反射動作」，還一再表示，如果陳覺得被冒犯，他感到很抱歉，願意再次跟她道歉；但是一回到故鄉屏東，他馬上變成另一個樣，在屏大畢典致詞，根本看不出他之前的道歉有幾分真心？

鍾佳濱在屏大畢業典禮中說，他的孩子今年大學畢業，他也思考有什麼話要跟兒子說。隨後提到517立院衝突，指他當天做了個決定，後果就是讓他從高處摔下，肋骨撞到桌角，去醫院掛急診。醫師問他「你好像有練過，身體還可以，不然會更嚴重」，他很慶幸平常有在鍛鍊，並勉期畢業生「面對混亂的時代，隨時鍛練好你的身體....，當人家需要你的時候，毫不猶豫的挺身而出吧！」

在立院飛撲擒抱女立委，導致對方受傷，還被告到法院，其實並非光彩。結果鍾佳濱對畢業生劃的人生重點竟是「隨時鍛鍊好你的身體」，而不是告訴畢業生應在審慎做好人生的每個重大決定，以及如何對自己所作的決定負責。

鍾佳濱在立院脫序演出，當下很快恢復理智對陳菁徽一再表達歉意；但轉個身回到屏東，卻對即將進入社會的新鮮人說要「隨時鍛練好你的身體」，難道鍾佳濱也會這樣對今年大學畢業的兒子說同樣的話？在場大學生的父母對鍾佳濱的叮嚀，會有什麼樣的感受？  

立院爆發立委肢體衝突，鍾佳濱撲倒陳菁徽後，藝人范逸臣在臉書發文「意見不同就撲下去喔！哇大」，結果慘遭網友出征，連在貼文下留言附和的紀曉君也遭殃，最後只好發文道歉。綠色恐怖，令人謂歎，鍾佳濱的態度是其中關鍵，人前道歉，人後說還好平常有在鍛鍊，難怪側翼敢四處出征。

賴清德總統今天宣誓就職，對於立院衝突，他強調多數尊重少數，少數服從多數；檢視民進黨發起的這波立院衝突，綠營指國民黨版法案未溝通，其實委員會不僅討論過，還舉辦過公聽會，到了院會還一再協商、休息，民進黨不但不服從多數，攻擊女性立委還自豪平時有在鍛鍊，賴清德不臉紅嗎？      

屏東 鍾佳濱 陳菁徽

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