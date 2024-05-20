日媒回顧蔡英文時代 稱「提升台灣存在感」

中華民國第16任總統蔡英文今天卸任，日媒分析，中國強化施加統一壓力之際，蔡英文成功藉著與美國等國加強合作，提升台灣在國際社會的存在感，且到任期後期未大幅流失支持。

「每日新聞」在昨天刊登的報導中指出，民進黨籍的蔡英文原本是學者，曾在前總統陳水扁執政時期擔任大陸委員會主委等要職，於2016年的總統選戰中批評讓台灣與中國加深經濟連結的時任總統馬英九領導的政府，並首度當選總統之外，也成為台灣第一位女性總統。

對於中國，報導指出蔡英文呼籲維持現狀並對話，不過與堅持主張「一中原則」的中國仍存在巨大隔閡，未實現能緩和緊張的對話。

蔡英文在英國廣播公司（BBC）5月18日公開的專訪中回答，對她而言的「現狀」到底是什麼。蔡英文表示，她認為所有人都同意，包括台灣自主自決，有自己的政治體系和治理系統，有自己的憲法和法律，也有自己的軍隊。

「每日新聞」分析，面對不放棄武統的中國，蔡英文政府一方面持續增加國防開支，推動潛艦國造，另一方面鞏固作為國防後盾的對美關係。2022年8月，美國時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中方對此曾在台灣周邊大規模軍演，緊張局勢因此升高。

此外，報導分析，蔡英文一方面向全球宣揚台灣是「民主主義、自由登塔」等台灣扮演的角色，另一方面並未採取極端的言行面對對台採取強硬政策的中國，避免提供對方展開攻擊的藉口。

報導指出，蔡英文在任期間提高台灣在半導體、經濟等領域的存在感，且除了日本與美國之外，一些歐洲國家的國會、研究機構等人士相繼訪台。蔡英文2023年10月演說時稱「台灣已經是世界的台灣」，展現相當的自信。

至於內政部分，蔡英文政府推動各種改革，包含同性婚姻合法化成為亞洲首例、保護原住民等權利，不過期間也遭遇反彈，像是在第一個任期著手改革年金制度，引發公務員等強烈反對，導致民進黨在2018年的地方首長選舉中慘敗。

報導分析，香港2019年發生反送中運動，蔡英文於2020年的總統選戰中反對一國兩制，呼籲「守護台灣」引發共鳴得以成功連任。

報導最後引述台灣的電視台在蔡英文卸任前所做的民意調查，針對蔡英文的滿意度42%，不滿意度46%，主要是因為食物與房價高漲之際，薪水成長遭遇困境等方面受到批評，不過相較於前2任總統卸任前民調，算是良好的結果。