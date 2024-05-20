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陳菁徽提自訴控鍾佳濱性騷 綠黨團澄清：絕非故意

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委鍾佳濱（右二）趁表決空檔衝上主席台，縱身一躍「抱摔」國民黨立委陳菁徽（右三）。 記者余承翰／攝影
民進黨立委鍾佳濱（右二）趁表決空檔衝上主席台，縱身一躍「抱摔」國民黨立委陳菁徽（右三）。 記者余承翰／攝影

立法院朝野本月17日為國會改革法案大打出手，民進黨立委鍾佳濱搶攻主席台時撂倒國民黨立委陳菁徽，導致她重摔兩次，過程觸及臀部，陳今赴法院自訴鍾犯下性騷與故意傷害。民進黨立院黨團表示，尊重提告者權益，但只要反覆觀看衝突影片，就能知道鍾佳濱絕非故意，第一時間也向陳致歉。

民進黨團總召柯建銘指出，提告者權益他都尊重，如同有人問從主席台倒頭栽摔下的綠委沈伯洋是否要提告，這也顯示台灣民主已經倒頭栽，藍委施暴時非常兇狠，看起來像謀殺，但綠委奮不顧身的背後，目的當然是為捍衛憲政體制跟國會運作。

吳思瑤說，她反覆觀看衝突影片，認為鍾佳濱絕非故意，國民黨不用刻意看圖編故事，背離事實。回到反性騷議題上，民進黨國會改革版本中就有提出反性騷條文，能從制度面做到國會自律，但國民黨至今拒絕實質審查，甚至執意進行國會擴權法案，若真要提倡反性騷，應該從制度著手。

民進黨團書記長莊瑞雄說，國會殿堂是全台最透明地方，有那麼多攝影機在紀錄，提告者心理不舒服是一定的，但重新觀看畫面，也會覺得真的沒辦法，至於對當事人造成不舒服，鍾佳濱亦誠摯道歉，但國民黨擷取片面畫面指控鍾佳濱性騷，這就太超過了。

民進黨團今舉行輿情記者會。記者黃婉婷／攝影
民進黨團今舉行輿情記者會。記者黃婉婷／攝影

提告 民進黨 鍾佳濱

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