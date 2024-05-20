快訊

澳交換生老鼠藥中毒案外案 台籍女密友家中搜出英籍前夫骨灰

直播／520國宴首度移師台南 賴清德親曝原因：感謝各國帶給台灣堅定力量

賴總統見安倍昭惠 盼台日攜手維護印太和平穩定

中央社／ 台北20日電

總統賴清德今天分別接見日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、日本財團會長笹川陽平、前首相安倍晉三夫人安倍昭惠。賴總統期盼，台日持續攜手維護印太區域和平穩定與繁榮發展，也盼共同實現自由開放的印度太平洋願景。

賴總統接見谷崎泰明時指出，台日是相互扶持的夥伴，他感謝日本政府在各種國際場合為台發聲，支持台灣的國際參與。未來不論是參與國際組織，或是加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」等區域經貿合作機制，台灣都會積極爭取，希望能夠為區域及全球的繁榮發展做出更多貢獻。

賴總統表示，今年日本在美日、美日菲峰會及G7外長會議都強調，台海和平穩定對世界的安全繁榮至關重要。他要感謝日本對台海安全議題的重視，並期盼台灣與日本、美國等理念相近國家持續攜手合作，強化全球民主韌性，共同實現「自由開放的印度太平洋」願景。

谷崎泰明說，賴總統在今日就職演說中強調，這次勝選是向世界傳達這是民主的勝利，日本也對此同感歡喜。此外，賴總統也強調台海和平穩定不僅攸關區域和平穩定，也攸關世界和平穩定及繁榮，是不可或缺的重要因素，這也與日本的認知一致。

谷崎泰明指出，相信未來在賴總統的卓越領導之下，台灣絕對有能力扮演促進區域和平穩定角色，並做出重要貢獻，日本也願意予以協助；他說，這次訪台除恭賀賴總統就任，也代表日本傳達堅信台日關係會更加友好的訊息。

賴總統接見日本財團會長笹川陽平一行，肯定日本財團及笹川和平財團，近年來積極推動海洋政策研究及海外支援活動，並協助帛琉推動觀光產業，對促進台日帛琉三方關係有許多助益，也期盼未來能透過更多民間交流，提升台日友好情誼，拓展更多合作空間。

笹川陽平說，如同親戚般的台灣有難，尤其是花蓮先前發生的強烈地震，他將捐贈花蓮200萬美元，希望對後續的重建工作有所幫助。

另外，賴總統接見安倍昭惠時再次表達對安倍晉三及其母親安倍洋子的追思與敬意，感謝他們對深化台日關係的貢獻。

總統說，未來台灣會與日本繼續攜手合作，維護印太區域的和平穩定和繁榮發展，也會努力謀求台日之間的友好情誼、「善的循環」持續成為國際社會的典範。

安倍昭惠則說，她期盼自己未來能扮演台日橋梁角色，回報台灣的恩情。

台海 帛琉 日本台灣交流協會

延伸閱讀

邀請蔡英文訪日？日華懇：尚在研究中

賴清德總統座車BMW 760i xDrive Protection曝光 防護達VR9等級

伊朗紅新月會：總統與外長等官員空難遺體已尋獲

整理包／520總統就職典禮5大亮點！賴提「台灣」84次、熱門關鍵字、演說重點、活動流程一次看

相關新聞

【重磅快評】鍾佳濱勉新鮮人平常要鍛鍊 賴清德不臉紅？

517立院全武行，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台飛撲擒抱國民黨女立委陳菁徽，陳認為鍾犯性騷擾罪，今天前往台北地院自訴鍾涉犯性...

獨／京華城容積案遭控開綠燈 前局長：會赴議會說明

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今開會，召集人游淑慧質疑前市長柯文哲、前副市長彭振聲與前都發局長黃景茂為京華城「...

國安新人事 警政署長黃明昭轉任國安局副局長

國安局今天表示，國安局長蔡明彥基於推動國安工作及任務需要，已在今天核定由警政署長黃明昭接任國安局副局長。

新總統上任 侯友宜臉書建言：期待新政府溝通取代衝突

新北市長侯友宜今天因為公務行程沒有出席賴清德總統就職大典，他傍晚在臉書寫下期許出，國政經緯萬端，不容一絲蹉跎，對賴清德執...

高調強硬鋌而走險 賴清德就職演說背後的權力考量

賴清德總統的就職演說，原本大家都覺得應該調子會放軟，一是因為有美國把關，不可能硬到哪裡去，二是賴言必稱蔡英文路線，在主觀上應該不會背離太遠，三則是520前國安相關人士透露給媒體的，都是「兩岸和平共榮」或是「不卑不亢維持現狀」。但到了上午11點34分演講結束後，大家都恍然大悟，過去謹慎不挑釁的蔡英文時代已經過去，未來的賴清德時代，似將把台灣這艘船駛入驚濤駭浪之中。

劉彥澧、林育鴻陷爭議 盧秀燕：無證據涉不法仍適任

台中市研考會主委劉彥澧的姊姊涉入詐騙洗錢案，副秘書長林育鴻捲入北士科案，市議員質疑市長盧秀燕任用爭議性官員。盧秀燕表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。