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看賴清德就職演說 許舒博：無助於改善現況

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
商總理事長許舒博。圖／本報資料照片
商總理事長許舒博。圖／本報資料照片

對於總統賴清德的就職演說，商總理事長許舒博表示，對於激勵國內士氣有很大幫助，但在對兩岸方面則稍嫌「硬」了一點，處理兩岸事務要應該要多彈性，若只有原則而沒有彈性，兩邊只能硬碰硬，沒有任何進展。

許舒博表示，兩岸事務不只關係到經濟發展，也關係到人員交流，雖然民間希望能夠啟動人員交流，但氣氛不好的狀態下，也只是空談，就職演說無助於兩岸和緩。

許舒博更說，從今天股市瞬間表現就可以看出，產業界、民眾都還是憂心忡忡，在兩岸方面政府應該要有具體作為。

至於能源政策方面，許舒博則說，產業界希望放手讓各部會參與，例如經濟部長郭智輝認為核能是乾淨能源綠能的一種，要發展綠能是否也應該要發展核能？

許舒博更說，當前局勢要考量國際政治、地緣政治的現實，因此持悲觀立場看待今天賴清德的就職演說，無助於改善目前狀況。

核能 賴清德

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