朝野再爆衝突？柯建銘再籲協商：球還是在他身上

立法院朝野黨團上周五為國會改革上演全武行，由於明日院會將續審相關法案，外界關注各黨動向。對此，民進黨團總召柯建銘今稱，打架、帶護膝及占領主席台，都是在野在搞的行為，民進黨期盼能夠論理，球還是回到立法院長韓國瑜身上；黨團幹事長吳思瑤說，只要韓國瑜喊出休息協商，就能挽救國會民主，上周已有6位立委送醫，還要再重蹈覆轍嗎？

柯建銘指出，上周五韓國瑜雖有喊「休息協商」，但是只有韓自己休息，沒有協商，民進黨團期望能讓立法院衝突停下來，啟動協商後再簽署協商結論、表決，這不需要多少時間，協商一兩次、兩三次都可以，過去常常都是這樣。

柯建銘續指，各界要去思考為何藍白急著通過國會改革法案，是大陸領導人習近平、政協主席王滬寧交代國民黨總召傅崐萁剋期完成嗎？更何況法案內容還是違憲、反改革，通過後是代表對中國有交代，未來可以為所欲為？

柯建銘舉列寧名言為例，稱破壞堡壘要從內部開始，中國知道立法院是民主的象徵，破壞核心價值這樣最快，無論是立法院長韓國瑜、國民黨總召傅崐萁或民眾黨團總召黃國昌都是這樣，都在迎合聯合中國利益，從內部破壞台灣國會、摧毀價值，台灣勢必香港化，「國民黨是不想執政？他們有贏到嗎」，所有台灣人民都想不透。

柯建銘反批，所有台灣人民都看得很清楚，到底在野急什麼？強壓、打架、帶護膝及佔領主席台，這都是在野在搞的行為，民進黨希望可以追求論理的正常國會，最終球還是回到韓國瑜身上，至於明天攻防策略，他僅說「就再看嘛」。

黨團幹事長吳思瑤補充，今日有數十位長期關注台灣政治和立法院發展的國際學者共同發表聲明，質疑藍白推出國會法案顛覆法治理念、違反程序證明，且超越國際各個憲政國家的規範，更以藐視國會為例，縱使許多民主國家有這規範，卻沒有政府官員在備詢時因跟立委意見不合、回嘴，或進行政策辯論，而因此受到藐視國會罪的指控，這讓他們非常難以想像。

吳思瑤批評，藍白常常在說美國制度，今天就有多位美國國際學者專家提出聲明，他們以美國藐視國會罪的理念，清楚向社會表達藍白所設計的藐視過會罪，不過是企圖加深台灣政治分歧、打擊政府制度的工具，真的希望韓國瑜喊出休息協商四字，就能挽救國會民主，上周五已經有六位立委送台大就醫，還要再重蹈覆轍嗎？韓國瑜應多多深思。