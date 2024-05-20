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是否夜宿立法院 傅崐萁對記者暗示回立院等

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁在聯訪最後對記者說，「你們回立法院等我們啦，我們的Magic word已經告訴你們了。」被解讀是要媒體回立法院等待他們。記者張睿廷／攝影
國民黨團總召傅崐萁在聯訪最後對記者說，「你們回立法院等我們啦，我們的Magic word已經告訴你們了。」被解讀是要媒體回立法院等待他們。記者張睿廷／攝影

國民黨立法院黨團今天傍晚在福華飯店舉行黨團大會，外界認為可能是在討論明天立法院會攻防戰術，也關注是否夜宿立院。國民黨團總召傅崐萁在聯訪最後對記者說，「你們回立法院等我們啦，我們的Magic word已經告訴你們了。」被解讀是要媒體回立法院等待他們。

傅崐萁表示，民進黨第三度執政，雙少數政府，賴清德總統今天就職時說：「少數要服從多數，國會才不會有衝突」，希望民進黨別再背信棄義。

傅崐萁說，國民黨團今天吃的是自己出錢的家宴，希望讓大家好好休息一下，面對明天的立法院會。反觀，民進黨今天是在台南慶祝國宴，吃納稅人的錢？

至於國民黨團是否會夜宿立法院？傅崐萁回應，一切以民意為依歸，希望陽光照進國會，民進黨一直主張國會聽證調查，希望可以與國民黨一起攜手合作，通過相關法案。

傅崐萁 國民黨 立法院

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