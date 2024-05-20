朱立倫批賴清德兩國論檯面化 民進黨團反問：何錯之有

賴清德總統就職演說時提及「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，被國民黨主席朱立倫批評是將兩國論檯面化。民進黨立法院黨團指出，堅持自由民主的憲政體制是朝野和人民共識，難道國民黨敢站出來說互不隸屬的主張不對？既然民進黨堅持主權不容侵犯和併吞，堅持中華民國台灣必須遵循台灣人民意志，這樣說又何錯之有？

民進黨團書記長莊瑞雄於黨團輿情記者會指出，蔡英文執政主張四大堅持，賴清德加碼提出四大支柱，稱新政府將不卑不亢、維持現狀；憲法第二條中提及「中華民國為主權獨立國家」，主權理當屬於國民全體，除非國民黨認為國民包含中國人民，否則這樣論述何錯之有？

莊瑞雄認為，堅持自由民主的憲政體制是朝野、全體人民共識，難道國民黨敢站出來堅持「中國民國和中華人民共和國互不隸屬」不正確？相信屆時又會把九二共識拿出來說；他強調，民進黨堅持主權不容侵犯和併吞，堅持中華民國台灣必須遵循台灣人民意志，這樣又何錯之有？

莊瑞雄批評，朱立倫一講完，國台辦就發話稱「絕不容許破壞台海和平」，但中華民國政府無論哪黨哪派，除了蔣介石時代要反攻大陸、破壞台海和平外，從前總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，無論是哪黨執政都沒人會去破壞台海和平，真正對台灣的威脅就是中國。

民進黨團幹事長吳思瑤補充，兩國論是李登輝自1999年提出的主張，當時李也身兼國民黨主席，而賴清德今天講到「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，全場響起如雷掌聲，這就是台灣民意的展現和主權事實，如果朱立倫不認同，那就該回答誰隸屬於誰？難道又要退回25年前。