邀請蔡英文訪日？日華懇：尚在研究中

賴清德總統，與副總統蕭美琴今宣誓就職，日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」組團來訪，參與就職典禮。日華懇會長古屋圭司今表示，面對中國的威脅，台日應加強關係，「絕對不能讓台灣有事發生」。至於是否邀請前總統蔡英文訪問日本，他表示，尚在研究中。

中華民國第16任總統、副總統今舉行宣誓就職典禮，賴清德正式就職中華民國總統，並發表就職演說。「日華議員懇談會」這次觀禮團為史上最大規模，共有31位跨黨派議員來訪觀禮。日華懇會長古屋圭司、日華懇顧問衛藤征士郎、事務局長代理佐佐木紀、日本參議員山東昭子今下午舉行媒體見面會。

古屋圭司表示，台日都有接收到中國的威脅愈來愈強烈的訊息，讓日本跟台灣的關係更為重要，未來「絕對不能讓台灣有事發生」，日本與台灣之間要加強關係，並和包括美國還有其他理念相近國家聯合起來。

他再度重申「日華懇」2024年度基本方針的六點決議，包括持續舉行日美台國會議員戰略對話，下一次將在台灣舉行實體會議；支持台灣參與WHO等國際組織；支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並成立研究小組；建立更強的經濟安全保障環境，並盼台日通力合作，培養人才及進行相關領域研究；希望日本地方政府、議會，鼓勵學生到台灣教育旅行；最後是加強推動台日女性國會議員的合作交流計畫。

至於媒體詢問未來是否邀請前總統蔡英文訪日，他則說「日華懇」還在研究當中。