快訊

「VR虛擬實境」讓復健變好玩 發現失智者為何不洗澡

無法借還車輛！全台YouBike系統大當機 晚間10點修復完畢

鄭麗君：政治是利他 將協助落實國家希望工程

中央社／ 台北20日電
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片

行政院副院長鄭麗君透過臉書說，政治本質是利他，值得努力付出，未來在行政院長卓榮泰領導下，她將協助行政團隊逐步落實總統賴清德的國家希望工程國政願景，邁向創新繁榮、公義永續、民主和平的台灣。

新舊內閣今天交接，鄭麗君透過臉書表示，謝謝卓榮泰邀請她加入行動創新內閣，讓她有機會再次為台灣、為人民貢獻心力，笑稱今天是再度「入伍服務」的第一天。

鄭麗君表示，宣誓是責任的開始，也提醒自己政治的本質是利他，是能夠為人們帶來幸福感與希望感，艱辛但有機會促成改變，值得付出努力的志業，因此即使未來充滿挑戰，仍要堅定向前，主張理想、溝通對話，以願景帶領社會走對的路，守護台灣得來不易的民主，為每一位台灣人創造更好的生活與未來。

她說，在卓榮泰帶領下，閣員皆已上緊發條，準備推動短中長期福國利民相關政務，她也將協助卓榮泰逐步落實賴總統的國家希望工程國政願景，邁向創新繁榮、公義永續、民主和平的台灣，大家定將竭盡所能，克盡其責，和所有台灣民眾攜手前進，在自由民主的道路上往前創造歷史的新頁。

鄭麗君表示，政府將以創新驅動經濟成長，回應淨零與數位轉型，不只創造產值，更要創造價值、貢獻世界；同時擴大社會投資，為民眾創造更多公共服務，減輕個人和家庭負擔，追求多元平權的社會，支持每一個人實現自己的人生。

她還說，政府也會透過參與式的民主治理團結台灣，強化國防與外交，和世界民主陣營站在一起，共同守護自由民主的生活方式。

鄭麗君表示，政府會以行動證明，國家希望工程不僅是一套國政藍圖，更是所有台灣人可以共同追求的社會理想，即「人人有希望，國家有希望」；她也感謝前總統蔡英文過去8年帶領團隊，讓台灣有了新的國家發展方向，讓世界上架台灣。

卓榮泰 鄭麗君 願景

延伸閱讀

行政院長交接 卓榮泰宣示強力打詐

新閣上路 卓榮泰：盼與國會互相尊重溝通 歷史看得懂

新閣展望 卓榮泰：追求非核家園是永遠不可放棄的目標

5立委掛彩送醫 卓榮泰指示準政院秘書長探視關切

相關新聞

新閣揆卓榮泰開通社群平台 首份公文74億前瞻食安計畫

行政院長卓榮泰今天正式上任，卓榮泰在完成行政院長的宣示與交接流程之後，隨即簽署就任後的第一份公文，也是衛福部「前瞻基礎建...

立院明續審國會改革法案 朱立倫：對韓國瑜有充分信心

立法院會明天將續審國會職權相關法案，朝野是否再起衝突，備受矚目。國民黨主席朱立倫今天再對賴清德總統喊話，千萬記得自己是中...

獨／京華城容積案遭控開綠燈 前局長：會赴議會說明

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今開會，召集人游淑慧質疑前市長柯文哲、前副市長彭振聲與前都發局長黃景茂為京華城「...

馬英九8年特勤禮遇終止 未來改由8名員警輪班保護

前總統馬英九卸任後，依規定享有的8年特勤禮遇，今天起正式結束，「中興警衛組」正式解編。後續的警衛安全任務，轉由內政部警政...

批花東3法是錢坑法案 環團呼籲藍白2黨懸崖勒馬

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前提出花東3法，建設經費共約2兆元，環團今發布聲明反對，認為花東3法是破壞環境、違背民主、濫...

花敬群卸任內政部政次 獲聘國家住都中心董座續推社宅

內政部政務次長花敬群今天卸任，內政部表示，為借重花敬群在住宅及都更等專業，經行政院聘任為國家住都中心專任董事長，以協助日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。