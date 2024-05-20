國際學者連署聲明 司徒文：在野國會改革方案不合憲

立法院朝野黨團就國會職權修正相關法案發生激烈攻防，AIT前處長司徒文、楊甦棣等30位國際學者今天發表連署聲明，對於在野黨提出國會改革方案，表達嚴正關切與擔憂。

司徒文說，雖然台灣政治上向來有分歧，但對於在野黨提出不合乎憲法的國會改革案，他深感到震驚和悲傷，這也不符合他所認識台灣人的理性作風，也不符合政府在台灣人民支持下，追求的民主道路。

前美國在台協會處長司徒文（William Stanton）等人下午與民進黨立委林楚茵、台北市議員趙怡翔，在立法院召開「民主精神在於對話與審議！國際民主夥伴對立法院改革法案表達嚴正關切」記者會，並於會中發布30位國際學者的連署聲明。

連署聲明指出，雖然改革由國會自然形成，但國民黨與台灣民眾黨所提出的改革方案，已超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念、違反程序正義，更遑論國民黨公然宣稱要以破壞良好治理作為目標。

聲明表示，在這系列改革中的主要爭議，包括引入藐視國會罪、要求總統赴立法院報告並接受即問即答，並擴大立法院的調查權。雖然表面上看這些改革，可能顯得合理，但其中內容實則違反台灣獨特的憲政架構與立法精神，也超越其他憲政民主國家的立法權限，尤其是政府官員只要反質詢即有可能被關。

聲明指出，在大多數憲政民主國家，雖然有「藐視國會罪」的存在，但這通常適用於未理會出庭作證傳票，或在司法案調查過程中撒謊。沒有任何民主國家因為政府官員在履行備詢義務過程中，被判藐視國會罪，或是僅因為「回嘴」而被提出藐視指控。