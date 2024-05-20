快訊

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

回應賴清德總統就職演說 陸國台辦：充分揭露「台獨工作者」本性

評賴清德直接不演了 趙少康：還想跟習近平吃蝦仁飯？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康今天表示，賴清德極盡討好支持者之能事，對內對外都展現強硬態度，國家的未來更令人憂心。圖／取自趙少康臉書
中廣前董事長趙少康今天表示，賴清德極盡討好支持者之能事，對內對外都展現強硬態度，國家的未來更令人憂心。圖／取自趙少康臉書

賴清德總統今天宣誓就職並發表就職演說。中廣前董事長趙少康今天表示，賴清德極盡討好支持者之能事，對內對外都展現強硬態度，坐實了他就是「台獨金孫」，從就職這一刻就直接不演了，賴清德還幻想要跟習近平吃蝦仁飯？幻想可以重啟兩岸觀光旅遊，以及學位生來台就學？

趙少康下午透過臉書指出，賴清德公開喊出「要讓台灣成為偉大國家」，也強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。他明明知道自己的就職演說，中、美都高度關注，全世界都在看，他就是要在上任第一時間極盡挑釁、耀武揚威。

趙少康說，賴清德暗批在野黨為了政權犧牲國家主權，其實民進黨跟賴清德才是為了政權犧牲國家安全。賴清德要國人不能有幻想，強調即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖不會消失，所以要強化國防力量、建構經濟安全、推動價值外交。

趙少康表示，真正在幻想的其實是賴清德，自以為挑釁對岸、改變現況後，可以獲得國際支持，幫忙抵禦一觸即發的戰事，甚至獲得勝利。身為中華民國總統，賴清德口口聲聲和平無價，做出來的事、說出來的話卻都在引戰而不是避戰。當賴清德赤裸裸展現對中國大陸的敵意後，他還幻想要跟習近平吃蝦仁飯？幻想可以重啟兩岸觀光旅遊，以及學位生來台就學？

趙少康表示，賴清德先要民進黨在立院「反守為攻」，等朝野立委真的打了起來，他今天又暗批在野黨把國家利益放在政黨利益之後，甚至推動法案時違憲，導致國政無法順利推展，只想給衝突添柴火，絲毫沒有促進朝野和解、以蒼生為念的總統高度。他原本還期待賴清德可以轉變為「務實的中華民國總統」，顯然是高估了他的智慧。有這樣的總統，未來四年，朝野、兩岸都將走向烽火連天。

賴清德 趙少康

延伸閱讀

520就職服裝 賴清德蕭美琴由台灣設計師操刀

賴清德就職演說 大陸學者：「雞同鴨講」兩岸沒辦法談

陸外交部回應賴清德就職演說：台獨死路一條

張亞中：賴清德就職演說未釋善意 反更強硬向北京發聲

相關新聞

賴清德喊推動法律要合乎憲法 柯文哲酸念過國中都知道

賴清德總統今天在就職演說中指出，國家利益優先於政黨利益，朝野政黨能夠合乎憲法，國政自然順利推展。民眾黨主席柯文哲說，有念...

總統賴清德宣誓就職 工商協進會：任何發電選項都應列入考量

總統賴清德、副總統蕭美琴今宣誓就職，工商協進會表示，期盼新執政團隊在賴總統的領導下，能體察民意、開創新局，帶領台灣多元與...

評賴清德直接不演了 趙少康：還想跟習近平吃蝦仁飯？

賴清德總統今天宣誓就職並發表就職演說。中廣前董事長趙少康今天表示，賴清德極盡討好支持者之能事，對內對外都展現強硬態度，坐...

不一樣的官員 原民會主委曾智勇為了「這件事」不吃國宴

原民會新任主委曾智勇，上任第一天不跟總統、副總統與各部會首長一起到台南吃國宴，而是先回到原民會跟同仁見面。被問到為何第一...

520新政府人事…調查局長陳白立接任 廉政署長馮成升任

520新政府上任，法務部長鄭銘謙核定調查局長由調查局出身的陳白立接任，廉政署長由副署長馮成升任。這是蔡政府任內均由檢察官...

520新戰線／賴演說稱少數服從多數 521朝野攻防韓國瑜如何接招？

中華民國第16任總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴今宣誓就職，由立法院長韓國瑜授予中華民國之璽，藍營地方首長台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕依既定行程出席，國民黨主席朱立倫則因朝野激烈攻防情勢而未出席。由於國會煙硝四起，明天（21日）將再戰國會改革法案，民進黨立委如何聽到賴清德新指令應戰？韓國瑜明日又如何化解危機？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。