不一樣的官員 原民會主委曾智勇為了「這件事」不吃國宴

原民會新任主委曾智勇，上任第一天不跟總統、副總統與各部會首長一起到台南吃國宴，而是先回到原民會跟同仁見面。被問到為何第一天就「脫隊」不吃國宴？他表示，希望趕快跟原民會同仁見面，「在第一時間，我要跟他們緊密地在一起」，穩定同仁的心情，告訴他們「要當他們的後盾」。至於國宴，「以後還有很多機會。」

曾智勇是屏東三地門鄉排灣族人，也是首任排灣族主委。他畢業於台大法律系，基層公務員出身，高考通過後，便到屏東縣牡丹鄉任課員，歷經屏東縣政府秘書、屏東原民處長、原民文化發展中心主任等職務，累積逾20年行政經驗。

原民會近年推動族人使用傳統名字登記。但被問到為什麼不使用傳統名字時，曾智勇表示漢名是父親所取，而他的父親念書不多，為了幫孩子起名，他到處去找朋友諮詢、用心取了這個名字。「這是爸爸留下來的禮物」，所以使用漢名是為紀念父親。但他表示，會加註傳統族名，而他的傳統名字是老族•井諾Ljaucu - Zingrur。

曾智勇身上穿的衣服也有一段故事。他表示，衣服上的圖騰是過世的祖母70年前編織的作品，衣服則是原民副主委鍾興華的妻子設計，有世代傳承和新舊交融的意味。當他穿上這件衣服，「我感到與祖靈同在」。

原本今天交接典禮完成後，所有部會首長都搭上高鐵、趕到台南吃國宴，只有曾智勇「脫隊」，下午三點便趕回原民會跟同仁見面開會、因而趕不上到台南吃國宴。他笑著表示，「在這麼短的時間呢，我要趕快跟我的同仁見面，至少我馬上跟他們打打氣、趕快講未來的工作」。

曾智勇說，他來自原民會，曾擔任原住民文化發展中心主任，但原發中心是在屏東、不在台北，因此希望趕快跟同仁見面，「讓他們心情穩定並告訴他們，我要當他們最大的護盾，也會以身作則做很多事情」。

曾智勇指出，賴清德總統提出的七大政見，從原住民個人的身分認同權，乃至族群的自治與發展權、土地權、自然資源管理使用權、健康權、教育權、文化權、自主外交權，以及都市地區原住民族的發展權等等，每一項都對族人非常重要，對整體原住民族社會影響深遠。其中許多政見是原民會過去到現在，持續在落實的政策與措施，過去8年也累積一定的政策成果。

曾智勇表示，會在現行政策的成果基礎上，檢視因應總統政見可能會進行的相關調整。如果以時間的急迫性來看的話，目首要任務應該是回應111年憲判字第17號的相關工作，推動平埔族群的正名，必須跟立法院溝通，「我也會與同仁一起努力，來實踐總統的七大政策」。