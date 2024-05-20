快訊

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

回應賴清德總統就職演說 陸國台辦：充分揭露「台獨工作者」本性

不一樣的官員 原民會主委曾智勇為了「這件事」不吃國宴

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
新任原住民主委曾智勇身上穿的衣服也有一段故事。他表示，衣服上的圖騰是過世的祖母七十年前編織，衣服則是原民副主委鍾興華的妻子設計，有著世代傳承和新舊交融的意味。當他穿上這件衣服，「我感到與祖靈同在」。記者陳宛茜／攝影
新任原住民主委曾智勇身上穿的衣服也有一段故事。他表示，衣服上的圖騰是過世的祖母七十年前編織，衣服則是原民副主委鍾興華的妻子設計，有著世代傳承和新舊交融的意味。當他穿上這件衣服，「我感到與祖靈同在」。記者陳宛茜／攝影

原民會新任主委曾智勇，上任第一天不跟總統、副總統與各部會首長一起到台南吃國宴，而是先回到原民會跟同仁見面。被問到為何第一天就「脫隊」不吃國宴？他表示，希望趕快跟原民會同仁見面，「在第一時間，我要跟他們緊密地在一起」，穩定同仁的心情，告訴他們「要當他們的後盾」。至於國宴，「以後還有很多機會。」

曾智勇是屏東三地門鄉排灣族人，也是首任排灣族主委。他畢業於台大法律系，基層公務員出身，高考通過後，便到屏東縣牡丹鄉任課員，歷經屏東縣政府秘書、屏東原民處長、原民文化發展中心主任等職務，累積逾20年行政經驗。

原民會近年推動族人使用傳統名字登記。但被問到為什麼不使用傳統名字時，曾智勇表示漢名是父親所取，而他的父親念書不多，為了幫孩子起名，他到處去找朋友諮詢、用心取了這個名字。「這是爸爸留下來的禮物」，所以使用漢名是為紀念父親。但他表示，會加註傳統族名，而他的傳統名字是老族•井諾Ljaucu - Zingrur。

曾智勇身上穿的衣服也有一段故事。他表示，衣服上的圖騰是過世的祖母70年前編織的作品，衣服則是原民副主委鍾興華的妻子設計，有世代傳承和新舊交融的意味。當他穿上這件衣服，「我感到與祖靈同在」。

原本今天交接典禮完成後，所有部會首長都搭上高鐵、趕到台南吃國宴，只有曾智勇「脫隊」，下午三點便趕回原民會跟同仁見面開會、因而趕不上到台南吃國宴。他笑著表示，「在這麼短的時間呢，我要趕快跟我的同仁見面，至少我馬上跟他們打打氣、趕快講未來的工作」。

曾智勇說，他來自原民會，曾擔任原住民文化發展中心主任，但原發中心是在屏東、不在台北，因此希望趕快跟同仁見面，「讓他們心情穩定並告訴他們，我要當他們最大的護盾，也會以身作則做很多事情」。

曾智勇指出，賴清德總統提出的七大政見，從原住民個人的身分認同權，乃至族群的自治與發展權、土地權、自然資源管理使用權、健康權、教育權、文化權、自主外交權，以及都市地區原住民族的發展權等等，每一項都對族人非常重要，對整體原住民族社會影響深遠。其中許多政見是原民會過去到現在，持續在落實的政策與措施，過去8年也累積一定的政策成果。

曾智勇表示，會在現行政策的成果基礎上，檢視因應總統政見可能會進行的相關調整。如果以時間的急迫性來看的話，目首要任務應該是回應111年憲判字第17號的相關工作，推動平埔族群的正名，必須跟立法院溝通，「我也會與同仁一起努力，來實踐總統的七大政策」。

國宴 屏東縣政府 曾智勇

延伸閱讀

國宴PK／馬英九國宴曾移師高雄 搭3種交通工具、動員5千警力

國宴PK／賴清德國宴席開百桌、千名賓客 維安超前部署

總統就職國宴今晚台南登場 南市衛生局把關食安

不斷更新／賴政府宣布新團隊 2024新內閣名單一覽

相關新聞

賴清德喊推動法律要合乎憲法 柯文哲酸念過國中都知道

賴清德總統今天在就職演說中指出，國家利益優先於政黨利益，朝野政黨能夠合乎憲法，國政自然順利推展。民眾黨主席柯文哲說，有念...

總統賴清德宣誓就職 工商協進會：任何發電選項都應列入考量

總統賴清德、副總統蕭美琴今宣誓就職，工商協進會表示，期盼新執政團隊在賴總統的領導下，能體察民意、開創新局，帶領台灣多元與...

評賴清德直接不演了 趙少康：還想跟習近平吃蝦仁飯？

賴清德總統今天宣誓就職並發表就職演說。中廣前董事長趙少康今天表示，賴清德極盡討好支持者之能事，對內對外都展現強硬態度，坐...

不一樣的官員 原民會主委曾智勇為了「這件事」不吃國宴

原民會新任主委曾智勇，上任第一天不跟總統、副總統與各部會首長一起到台南吃國宴，而是先回到原民會跟同仁見面。被問到為何第一...

520新政府人事…調查局長陳白立接任 廉政署長馮成升任

520新政府上任，法務部長鄭銘謙核定調查局長由調查局出身的陳白立接任，廉政署長由副署長馮成升任。這是蔡政府任內均由檢察官...

520新戰線／賴演說稱少數服從多數 521朝野攻防韓國瑜如何接招？

中華民國第16任總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴今宣誓就職，由立法院長韓國瑜授予中華民國之璽，藍營地方首長台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕依既定行程出席，國民黨主席朱立倫則因朝野激烈攻防情勢而未出席。由於國會煙硝四起，明天（21日）將再戰國會改革法案，民進黨立委如何聽到賴清德新指令應戰？韓國瑜明日又如何化解危機？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。