銓敘部、考選部長交接 黃榮村盼業務無縫接軌

考試院長黃榮村今天說，劉孟奇從教育部次長轉任考選部長，相信可以無縫接軌，前行政院人事總處人事長施能傑過去就與銓敘部分工互補，現在接任銓敘部長後，換了位置也要換個思考方式。

配合第16任總統、副總統今天上任，考試院人事改組，今天舉行所屬部會首長聯合交接典禮，由黃榮村擔任監交人，並由卸任考選部長許舒翔交接給新任部長劉孟奇，卸任銓敘部長周志宏交接給新任部長施能傑。公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝留任。

黃榮村致詞時表示，許舒翔在考選部擔任政務次長到部長共8年，推動國考電腦化試場，讓考試委員在全台東奔西跑，其中兩名試委4年內瘦了20公斤。許舒翔也推動高普考減科，並規劃成立國家考試測驗中心，未來將由劉孟奇繼續推動。

黃榮村說，銓敘部部分，周志宏任內在立法院通過將近30個修法，還推動公務員服務法全文修正，只要符合時代所需，包括地方機關員額、職稱、級別進行調整，銓敘部都會體察時代與社會變遷，恰當地修改。

黃榮村指出，劉孟奇曾任中山大學教務長、大學入學考試中心主任，現在從教育部次長轉任考選部長，相信可以無縫接軌。施能傑是前行政院人事總處人事長，過去與銓敘部分工互補，過去常要到第一線接受機關部門的人事問題，現在換了位置，也要換個思考方式。

黃榮村說，他與現任9名考試委員還有3個半月的任期，並會面向困難、彈性調整、積極配合，「讓你們想做什麼，就能做到什麼」。

許舒翔表示，黃榮村上任後加速數位轉型，建置許多電腦化試場，只在國家試場還不夠，也需要大專院校協助，預計今年就能達到1萬6000席應試座位；未來盼成立國家考試測驗中心，把最後一塊拼圖拼起來。

周志宏說，施能傑是公共行政界大老，過去在人事長任內就與銓敘部密切合作、交流，施能傑在人事行政總處、銓敘部有很多徒子徒孫，溝通會更順暢，相信施能傑對人事界的嫻熟，未來推動政務真的可以無縫接軌。

劉孟奇表示，從來沒接過一份工作，不只基礎已經打好，現在連藍圖都畫好，要感謝許舒翔；任何與考試選才有關的改革，都必須要穩健、適度進行。

施能傑說，他過去20年算是非典型的工作生涯，在政大跟政府間來來回回，2022年卸任人事長後，原本以為可以當政大退休教授，沒想到又第3度進政府部門服務，進廚房就不能怕熱，會繼續努力。