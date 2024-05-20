賴清德喊推動法律要合乎憲法 柯文哲酸念過國中都知道

賴清德總統今天在就職演說中指出，國家利益優先於政黨利益，朝野政黨能夠合乎憲法，國政自然順利推展。民眾黨主席柯文哲說，有念過國中的人都知道，憲法大於法律、法律大於行政命令，民眾黨在立法院推動修法，也絕對不會逾越憲法規範。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，推動法律本來就要合乎憲法，「國會改革的腳步，我們走得非常堅定」，民進黨不要換了位子就換腦袋，拿到行政權就把國會當成橡皮圖章。

賴總統上午發表就職演說，提及立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數、少數服從多數才能避免衝突，維持社會的安定和諧，朝野政黨推動法案，如果能夠合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神時，國政自然順利推展。

民眾黨下午舉行「回應賴清德總統就職演說」記者會，黃國昌受訪時表示，推動法律本來就要合乎憲法，可能也要請賴總統回顧一下，前總統蔡英文在2016年競選期間，主張建立國會聽證調查制度，「國會改革的腳步，我們走得非常堅定」，希望民進黨不要換了位子就換腦袋，拿到行政權之後就把國會當作橡皮圖章。

民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊強調，民眾黨在立法院提出法案，都有就憲法層次做過詳盡討論，絕非民進黨立委所說的毀憲亂政，完全符合大法官釋字、憲法條文的規範，「沒有人會提違反憲法的事」，如果真正要恪遵中華民國憲法，必須兼顧立法跟行政制衡，沒有制衡的權力就是極權。

另外，時代力量黨主席王婉諭今天說，立法院三黨總召積怨已深，彼此沒有信任和對話空間，已經成為國會理性運作的死結，「請三位主席審慎評估是否各退一步，調整國會總召人選，釋放和解善意，啟動國會新局。」

柯文哲表示，民眾黨是具有主體性的政黨，不會去當藍營的附隨組織，同樣地不會當綠營的附隨組織，「我們還是有政黨的主體性」，執政黨做得對，民眾黨還是會支持，執政黨做得不對，民眾黨當然還是會監督，只要是符合國家人民利益，民眾黨還是都會支持。

媒體提問，立法院會明天繼續處理國會改革法案，是否擔心朝野再度爆發激烈衝突，黃國昌則說，推動國會改革的腳步，民眾黨團走得很堅定，絕對跟民進黨不一樣，開完政見騙到選票，最後都變成芭樂票，而且沒有人要負責，甚至轉過身指責其他政黨，國會改革是民眾黨的參選政見，「這是我們對台灣人民的莊嚴承諾。」

黃國昌強調，對於法案跟政策的議事攻防，民眾黨一路走來就事論事，不像民進黨訴諸暴力，為了掩蓋跳票的事實，民眾黨會繼續推動國會改革，至於是否夜宿議場等其他策略，仍有待黨團成員進一步討論。