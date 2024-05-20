賴總統就職演說重申「政府在、勞保不會倒」 勞團：屁話一句

賴清德總統今宣誓就職上任並發表就職演說，對於關乎千萬勞工退休老本的勞保財務危機，賴總統重申「只要政府在，勞保絕對不會倒。」此話聽在勞團耳裡，僅是屁話一句。工鬥團體強調，最起碼須先讓撥補法制化，每年有穩定財源挹注勞保財務破洞，光喊勞保不會倒，還是無法讓勞工安心。

工鬥團體之一、新高市產業總工會理事長何政家說，賴總統就職演說重申勞保不會倒，只是表態政府有在稍微關心勞保，測試民眾態度，但唯有優先讓撥補法制化，有穩定、固定的資金挹注，光喊「只要政府在，勞保就不會倒」只是一句屁話，勞工還是很有疑慮。

他強調，大家都知道勞保基金收支嚴重不平衡，潛藏債務高築，勞保基金將於2028年用罄，政府五年來撥補了2670億元救急，確實有發揮一些效益，但勞團期待的最起碼先建立明確、長久的撥補制度，如比照基本工資審議制度，每年定期開會討論明年度的撥補額度，才能真正安勞工的心。

對於撥補以外的改革面向，何政家說，過去年改方案不脫「繳多、領少、延後退」，但這些都對勞工不利，台灣物價逐年高漲，勞工老年年金平均月領僅1.8萬多元，該如何保障勞工的老年經濟安全？給付水準已經很低，難道還要讓勞工少領、延後領嗎？

他進一步指，工鬥主張增設「基礎年金」來保障勞工老年生活基本保障，但基礎年金並不會讓大家老年生活更好過，只是設立樓地板保障低薪的弱勢勞工。勞保老年年金要領得到，必須大家共同努力，但也必須領得夠。

此外，工鬥認為應一併檢討勞工退休金制度，將新制勞退金雇主提撥率6%漸進式提高至12％、舊制退休金最高基數提至50。何政家說，新制勞退上路近19年，提撥率未曾改變，相對於舊制用勞工最高薪資計算，新制是勞工尚資淺、低薪時開始提撥，新舊制能領到的退休金落差近一半，新制勞工就算再自提6%，還是輸給舊制，若法定雇主提撥率再不增加，未來年輕世代恐怕會是退休金保障最不足的一代。