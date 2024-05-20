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蔡英文兌現年改承諾 禮遇金只領8萬、捐16萬作公益

中央社／ 台北20日電
前總統蔡英文幕僚今天表示，蔡英文已卸任總統，將兌現2016年推動年金改革時所作承諾，卸任總統每月新台幣25萬元禮遇金，比照公務員領取年改後的所得天花板，只領約8萬6000元，剩餘約16萬多元全數捐作公益。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文幕僚今天表示，蔡英文已卸任總統，將兌現2016年推動年金改革時所作承諾，卸任總統每月新台幣25萬元禮遇金，比照公務員領取年改後的所得天花板，只領約8萬6000元，剩餘約16萬多元全數捐作公益。圖／聯合報系資料照片

前總統蔡英文幕僚今天表示，蔡英文已卸任總統，將兌現2016年推動年金改革時所作承諾，卸任總統每月新台幣25萬元禮遇金，比照公務員領取年改後的所得天花板，只領約8萬6000元，剩餘約16萬多元全數捐作公益。

總統賴清德、副總統蕭美琴上午在總統府宣誓就職，並歡送蔡英文離開總統府。蔡英文回到台北市敦化南路寓所後，拎著兩隻愛貓蔡想想與阿才，在寓所社區大門口跟守候媒體打招呼，心情顯得相當自在、輕鬆。

記者問「有沒有如釋重負的感覺？」蔡英文幽默地說：「有，不過這兩隻蠻重的」；記者再問搬家後的電器是否已購買，蔡英文先說「聽不到」，待記者再重複提問，蔡英文說，「買了、買了，謝謝、謝謝」，隨後拎起2貓進入寓所。

蔡英文與時任副總統陳建仁於2016年10月，在府院黨「執政決策協調會議」曾宣示，未來卸任後，禮遇期間領取的禮遇金額，不會超過年金改革的所得天花板。

幕僚表示，蔡英文當時跟陳建仁說，「卸任之後的禮遇條例，就是領一般的公務員的退休金就好了」，換言之，就是從25萬元降到所謂的「天花板」。

至於「天花板」計算方式，黨政人士表示，以公務人員最高採計年資40年，2024年所得替代率70%，最高800俸點計算，今年公務員月退上限為8萬6342元，蔡英文將比照該上限金額領取禮遇金，等同自砍16萬餘元。

黨政人士說，公教人員月退金額，所得替代率會逐年遞減至2029年，屆時蔡英文也會依每年替代率調降幅度，再減少每月支領金額。

黨政人士指出，蔡英文依規定每月可領禮遇金25萬元，任職總統8年計算，原本禮遇金總計可領取2400萬元，但減去實領金額後，剩餘部分將會全數捐作公益用途；以每個月少領16萬元估算，8年總計會捐出逾1500萬元。

根據卸任總統副總統禮遇條例第二條規定，卸任總統享有邀請參加國家大典、按月新台幣25萬元禮遇金，並隨同公教人員待遇調整之。

此外，提供卸任總統處理事務人員、司機、辦公室及各項事務等之費用，每年新台幣800萬元，但第2年遞減為新台幣700萬元，第3年遞減為新台幣600萬元，第4年遞減為新台幣500萬元，第5年以後不再遞減；依法規定，還包括供應保健醫療，供應安全護衛8人至12人，必要時得加派之。

台幣 天花板 蔡英文

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