快訊

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

回應賴清德總統就職演說 陸國台辦：充分揭露「台獨工作者」本性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國發會主委劉鏡清為中原校友 自稱進公門是「意外的人生」

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
新任國發會主委劉鏡清（見圖）為中原大學數學系畢業校友，自稱進政府工作是「意外的人生」。圖／中原大學提供
新任國發會主委劉鏡清（見圖）為中原大學數學系畢業校友，自稱進政府工作是「意外的人生」。圖／中原大學提供

賴清德總統與卓榮泰新內閣上任，攸關國家經濟發展財經小內閣的國家發展委員會主委劉鏡清走馬上任，劉為前資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長，也是中原大學數學系畢業校友，劉鏡清接受校方祝賀訪談表示，他會踏入政府機關工作是「意外的人生」，希望能為國家做點事，是他決定接受國發會主委工作的初衷。

中原大學今天表示，劉鏡清為該校數學系畢業校友，擁有台大商管碩士學位，對數字敏感度高，喜歡挑戰傳統思維，他畢業後，投入電腦資訊業，從程式工程師一路做到IBM全球企業諮詢服務事業群暨工商事業群總經理，成為IBM最年輕的總經理，之後轉到資誠聯合會計師事務所任職，第一位以非會計師加入資誠，做到資誠會計師事務所暨聯盟事業副執行長，並在政大會研所兼任教授，擁有產學雙棲資歷。

劉鏡清表示，國發會負責規畫國家未來發展策略計畫，促進經濟與社會整體發展及政府治理工作，「希望為國家做點事」是他決定接受國發會主委的初衷，面對AI時代，上任後，將幫助台灣中小企業、大型公司、跨國產業在數位轉型浪潮站穩腳步，找到生存與成功的關鍵，落實AI產業化、產業AI化，打造創新、創業雨林生態系，成為台灣護國群山，為台灣經濟、產業發展奮鬥。

劉鏡清常以「有一個奇特、奇妙的人生」形容自己，他妻子黃麗惠也是中原大學國貿系畢業校友，兩人在中原大草坪十字架鐘塔下約會，愛情長跑8年才結婚，劉說，他從小嚮往進數學系，數學系養成過程重邏輯、思考及推理，和他的人格特質相符，加上中原大學重視全人教育及樸實校風，對他的待人處事產生深遠影響。

新任國發會主委劉鏡清（左）與同為中原大學校友的妻子黃麗惠（右）愛情長跑8年結婚和諧。 圖／中原大學提供
新任國發會主委劉鏡清（左）與同為中原大學校友的妻子黃麗惠（右）愛情長跑8年結婚和諧。 圖／中原大學提供

中原大學 劉鏡清 會計師

延伸閱讀

行政院政務委員 陸軍前副司令季連成入列

健康台灣論壇最終場 林靜儀回應出任衛福部次長傳聞

不斷更新／賴政府宣布新團隊 2024新內閣名單一覽

新政府人事底定「賴系」大贏家 內閣派系一覽表看這裡

相關新聞

賴清德喊推動法律要合乎憲法 柯文哲酸念過國中都知道

賴清德總統今天在就職演說中指出，國家利益優先於政黨利益，朝野政黨能夠合乎憲法，國政自然順利推展。民眾黨主席柯文哲說，有念...

總統賴清德宣誓就職 工商協進會：任何發電選項都應列入考量

總統賴清德、副總統蕭美琴今宣誓就職，工商協進會表示，期盼新執政團隊在賴總統的領導下，能體察民意、開創新局，帶領台灣多元與...

評賴清德直接不演了 趙少康：還想跟習近平吃蝦仁飯？

賴清德總統今天宣誓就職並發表就職演說。中廣前董事長趙少康今天表示，賴清德極盡討好支持者之能事，對內對外都展現強硬態度，坐...

不一樣的官員 原民會主委曾智勇為了「這件事」不吃國宴

原民會新任主委曾智勇，上任第一天不跟總統、副總統與各部會首長一起到台南吃國宴，而是先回到原民會跟同仁見面。被問到為何第一...

520新政府人事…調查局長陳白立接任 廉政署長馮成升任

520新政府上任，法務部長鄭銘謙核定調查局長由調查局出身的陳白立接任，廉政署長由副署長馮成升任。這是蔡政府任內均由檢察官...

520新戰線／賴演說稱少數服從多數 521朝野攻防韓國瑜如何接招？

中華民國第16任總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴今宣誓就職，由立法院長韓國瑜授予中華民國之璽，藍營地方首長台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕依既定行程出席，國民黨主席朱立倫則因朝野激烈攻防情勢而未出席。由於國會煙硝四起，明天（21日）將再戰國會改革法案，民進黨立委如何聽到賴清德新指令應戰？韓國瑜明日又如何化解危機？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。