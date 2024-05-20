國發會主委劉鏡清為中原校友 自稱進公門是「意外的人生」

賴清德總統與卓榮泰新內閣上任，攸關國家經濟發展財經小內閣的國家發展委員會主委劉鏡清走馬上任，劉為前資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長，也是中原大學數學系畢業校友，劉鏡清接受校方祝賀訪談表示，他會踏入政府機關工作是「意外的人生」，希望能為國家做點事，是他決定接受國發會主委工作的初衷。

中原大學今天表示，劉鏡清為該校數學系畢業校友，擁有台大商管碩士學位，對數字敏感度高，喜歡挑戰傳統思維，他畢業後，投入電腦資訊業，從程式工程師一路做到IBM全球企業諮詢服務事業群暨工商事業群總經理，成為IBM最年輕的總經理，之後轉到資誠聯合會計師事務所任職，第一位以非會計師加入資誠，做到資誠會計師事務所暨聯盟事業副執行長，並在政大會研所兼任教授，擁有產學雙棲資歷。

劉鏡清表示，國發會負責規畫國家未來發展策略計畫，促進經濟與社會整體發展及政府治理工作，「希望為國家做點事」是他決定接受國發會主委的初衷，面對AI時代，上任後，將幫助台灣中小企業、大型公司、跨國產業在數位轉型浪潮站穩腳步，找到生存與成功的關鍵，落實AI產業化、產業AI化，打造創新、創業雨林生態系，成為台灣護國群山，為台灣經濟、產業發展奮鬥。