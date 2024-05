美聯社：賴清德繼承強勁外交格局 內政僵局待解

台灣新總統賴清德今天宣誓就職,美聯社分析賴總統執政將承襲卸任總統蔡英文的強勁外交路線,將在發展台美非正式聯盟以及維持與中國的和平之間取得平衡。不過,由於執政黨民主進步黨未能取得國會多數席位,推動內政恐遇僵局。

美聯社以「台灣新總統繼承強勁的外交政策格局但內政 遇僵局」(Taiwan's new president inherits a strongforeign policy position but political gridlock at home)為題報導,賴總統在競選時,有支競選廣告是時任總統蔡英文開著車,他坐在副駕駛座,兩人閒談攜手執政的種種時光。蔡總統後來讓出駕駛座由時任副總統賴清德接手,副駕則換上賴總統的競選搭檔蕭美琴。

美聯社指出,這支「我們一起,在路上」競選廣告傳達的訊息很明確:賴總統將會帶領台灣,朝著蔡總統設定的方向前進。

延續蔡總統的遺緒,意味賴總統要在發展台美非正式聯盟以及維持與中國的和平之間取得平衡。

儘管國內政壇陷入僵局,賴總統預料也會以蔡總統一些國內改革為基礎,繼續推動政務。由於執政黨民主進步黨未能取得國會多數席位,推動內政恐遇僵局,其中包括國防預算的通過。

蔡總統留下的政治遺緒,包括捍衛台灣主權免受中國侵害、把台灣重新打造成美國和其他民主國家的可靠夥伴。她也將因為推動同婚合法、帶領台灣度過新冠疫情,以及啟動台灣軍事現代化而為人銘記。

美聯社指出,蔡總統民調滿意度高,部分反映出台灣人自我認同的轉變。現在,絕大多數台灣居民認為自己是台灣人而不是中國人,不願接受北京統治。

美國的台灣事務專家、北卡羅來納州戴維森學院(Davidson College)教授任雪麗(Shelley Rigger)表示,前總統馬英九卸任前,許多台灣人對台灣與北京的頻繁交流感到緊張,蔡總統上任後,一改前執政黨國民黨較為親中的政策。

在蔡總統拒絕承認所謂的「九二共識」後,北京稱她為分離主義者。

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)駐台北研究員、澳洲國立大學政治學者宋文笛(Wen-TiSung)表示:「蔡英文總統總是說,在她領導下,台灣樂於、願意並渴望與北京進行對話,但不是依照北京單方面強加的條件下進行。」

中國不僅拒絕與蔡總統對話,還加強對台灣的軍事和經濟施壓,幾乎每天派遣軍艦和軍機擾台。在國際上,北京加緊挖走台灣的邦交國,台灣目前僅剩12個邦交國。

蔡總統透過貿易關係多元化以及增加軍事開支,包括自製潛艦等,作為反擊。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)表示:「她讓世界更認識台灣,也讓台灣與國際社會更緊密連結。」

●蔡英文總統2.0

美聯社指出,至於新任總統賴清德,在其從政生涯早期給人的印象更像是個挑動政治爭端者。2017年,自稱「務實的台獨工作者」招致北京方面譴責後,賴清德立場放軟,現在的他,支持維持台海現狀以及與北京談判的可能性。

國立政治大學助理教授南樂(Lev Nachman)表示:「過去兩年多來,賴清德一直試著讓世界相信他是蔡英文2.0。」

蔡總統致力加強與美國關係,賴總統將以此為基礎,繼續努力。

南樂表示,一定程度上,賴總統在外交政策上最大的不確定性可能來自華府;如果是川普當選,可能打破蔡總統在台北與華盛頓和北京關係中取得的平衡。

●內政的下一步

美聯社表示,在蔡總統任內,台灣成為亞洲第一個同婚合法的社會,她進行有爭議的退休金和勞工改革,還啟動了軍事現代化進程,包括每艘價值超過160億美元的潛艦國造計畫。

宋文笛表示,蔡總統的國內政績好壞參半,導致民主進步黨在地方選舉繳出史上最差成績,2022年選舉表現不佳導致蔡總統辭去黨主席職務,此次賴總統雖然贏得總統大選,民主進步黨卻失去了立法院多數黨地位。

宋文笛表示:「蔡政府的成功很大程度來自外交政策以及與國際接觸等相關策略,但在像是拓展更基層的黨機器方面,仍有改進空間。」